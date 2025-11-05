ГАИ Беларуси готовит камеры для определения новых нарушений ПДД. Пассажирам тоже приготовиться?
Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заверил, что на дорогах страны вскоре будут работать не только камеры, определяющие скорость или техосмотр – хотя последние скорее редкость – но и такие, которые будут следить даже за пассажирами автомобилей.
По словам министра, некоторые камеры на белорусских дорогах уже умеют автоматически фиксировать проезд на красный свет и следить за движением по полосам. Иван Кубраков не уточнил, насколько широко они применяются.
Впрочем, министр утверждает, что милицейские разработчики дорабатывают программу, которая сможет определять, пристегнуты ли водитель и пассажир ремнями безопасности. Иван Кубраков не назвал сроков внедрения таких систем и места тестирования.
А что в мире?
Заявленные новинки на белорусских дорогах не удивят жителей некоторых стран. Умные камеры уже работают по всему миру, и их возможности иногда поражают воображение.
Так, в Великобритании борьбу с телефонами за рулем вывели на новый уровень. В стране установили камеры, которые с помощью искусственного интеллекта распознают, держит ли водитель в руке мобильник. Если да — система делает снимок через лобовое стекло, и если нарушение есть, его проверяет инспектор. Штраф за это может достигать сотен фунтов.
В Китае же камеры научились «видеть» пешеходов. В некоторых городах системы видеонаблюдения настроены не только на машины, но и на людей. Они могут фиксировать переход дороги в неположенном месте или на красный свет. Нарушителя пытаются идентифицировать по лицу, а информация о штрафе приходит ему на мобильный телефон. Вот такие вот «смски счастья».