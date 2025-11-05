ГАИ Беларуси готовит камеры для определения новых нарушений ПДД. Пассажирам тоже приготовиться?

Опубликовано: 05.11.2025 17:57 , Обновлено: 05.11.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заверил, что на дорогах страны вскоре будут работать не только камеры, определяющие скорость или техосмотр – хотя последние скорее редкость – но и такие, которые будут следить даже за пассажирами автомобилей.

По словам министра, некоторые камеры на белорусских дорогах уже умеют автоматически фиксировать проезд на красный свет и следить за движением по полосам. Иван Кубраков не уточнил, насколько широко они применяются.

Впрочем, министр утверждает, что милицейские разработчики дорабатывают программу, которая сможет определять, пристегнуты ли водитель и пассажир ремнями безопасности. Иван Кубраков не назвал сроков внедрения таких систем и места тестирования.

А что в мире?

Заявленные новинки на белорусских дорогах не удивят жителей некоторых стран. Умные камеры уже работают по всему миру, и их возможности иногда поражают воображение.

Так, в Великобритании борьбу с телефонами за рулем вывели на новый уровень. В стране установили камеры, которые с помощью искусственного интеллекта распознают, держит ли водитель в руке мобильник. Если да — система делает снимок через лобовое стекло, и если нарушение есть, его проверяет инспектор. Штраф за это может достигать сотен фунтов.

В Китае же камеры научились «видеть» пешеходов. В некоторых городах системы видеонаблюдения настроены не только на машины, но и на людей. Они могут фиксировать переход дороги в неположенном месте или на красный свет. Нарушителя пытаются идентифицировать по лицу, а информация о штрафе приходит ему на мобильный телефон. Вот такие вот «смски счастья».