Минчане столпились в очереди за «понтовыми» номерами с регионом 8. Сколько стоят?

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Опубликовано: 17.03.2025 11:42 , Обновлено: 17.03.2025

В Минске заметили ажиотаж вокруг автомобильных номеров с новым, восьмым, регионом. Автовладельцы выстролились в очереди в МРЭО ГАИ, чтобы получить «красивые» комбинации цифр и букв.

По словам очевидца, посетившего ждановичский МРЭО в субботу, к начальнику отдела выстроилась очередь из желающих выбрать «понтовый» номер.

«Происходит это так: заходишь к начальнику, тот достает папку. Говоришь, какую комбинацию цифр хочешь, он открывает нужную страницу», — рассказал он порталу Onliner. По его наблюдениям, на выбор номера может уйти достаточно много времени. Он посоветовал желающим подготовиться к этому заранее, чтоб сэкономить время.

Кстати, на улицах Минска уже начали появляться автомобили с восьмым регионом. Очевидцы делятся видео в TikTok.

Мужчина, выбрав себе комбинацию 7777 IA-8, отметил, что комбинаций с четырьмя семерками в наличии было ещё много. Изготовления «красивого» номера придется ждать почти неделю. В данном случае заказанный в субботу номер пообещали выдать в пятницу.

Ранее источник сообщал, что самые «эстетичные» комбинации с новым регионом, например, 8888 ВВ-8, разобрали за один день. По словам читателей, комбинации, содержащие пять восьмерок, а также 0001, 8888 и 0008, тоже закончились.

Сколько стоят «престижные» номера?

Получение «обычных» регистрационных знаков при госрегистрации (обычно это б/у номера) стоит 84 рубля (2 базовые величины).

Самостоятельный выбор номера из имеющихся в наличии в МРЭО потянет на 420 рублей (10 базовых величин).

Изготовление номера в индивидуальном порядке (конечно, если комбинация ещё не занята) будет стоить 2 520 рублей (60 базовых величин).

К двум последним суммам не стоит забывать приплюсовать ещё оплату госрегистрации. Цены актуальны для легковых автомобилей.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, кому ГАИ решила отдать регион 9.

Глава ГАИ Беларуси анонсировал автомобильные номера с регионом 9. Кому запланировали выдавать?