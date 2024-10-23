Минчане пожаловались на «рекламные авто», занимающие места на парковках. Это как?

Опубликовано: 23.10.2024 12:02 , Обновлено: 23.10.2024

В жилом комплексе "Новая Боровая" минчане пожаловались на "рекламные авто" Voyah, которые стоят на открытых парковках района. На машинах нет номерных знаков, а ставят их, со слов жителя, "на самых широких местах".

“Некая контора стала в «Новой Боровой» и Уручье расставлять Voyah с рекламной обклейкой и без номерных знаков. Негодование вызывает именно расстановка по обустроенным парковкам, причем на самых широких местах. Еще бы: где-то в серединке их никто не заметит. Какой смысл?” - пожаловался один из жителей, передал портал Onliner.

Другой рассказал, что застройщик “Новой Боровой” “согласовывал парковки за деньги дольщиков, обустраивал их”. “А выходит, построил места для размещения рекламы. Только вокруг своего квартала я насчитал три таких авто. С учетом дефицита мест это много”, - считает житель.

Фото: Onliner

При этом он отметил, что формально эти машины “ничего не нарушают”, однако, продолжил мужчина, “это нецелевое использование парковок”: места для авто жителей используют в коммерческих целях.

Ранее Telegraf.news писал, что Михаил Филиппов, директор государственного учреждения “Парковки столицы”, принадлежащего Мингорисполкому, рассказал о планах ужесточить ответственность автомобилистов за неоплаченную парковку. По его словам, городские власти предложили не вводить какие-то новые штрафы для водителей, а пойти по другому пути.

В Мингорисполкоме придумали, как бороться с теми, кто не платит за парковку. Что предложили вместо штрафов?