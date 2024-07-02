Милиция показала, как белорусским водителям быстро пройти досмотр ГАИ на КПП на праздниках. Что проверят?
Милиция Гродненщины опубликовала ролик, в котором показала, как инспекторы ГАИ проводят осмотр авто на контрольно-пропускных пунктах праздничных мероприятий. Видео поможет водителям понять принцип проверки и сэкономить свое время.
Как отметили в УВД Гродненского облисполкома, правоохранители досматривают машину в присутствии водителя. В частности, сотрудник проверяет целостность грузового отсека авто, соответствие регистрационных знаков информации в документах.
Кроме того, инспекторы посмотрят, какие вещи везет водитель. В милиции отметили, что проверку проводят при выключенном двигателе.
“Разрешите сотрудникам органов внутренних дел спокойно провести досмотр”, - добавили в УВД Гродненского облисполкома.
Ранее Telegraf.news приводил рекомендации ГАИ для водителей при поездке в жару. “У водителей [при такой погоде] появляются рассеянность и невнимательность, усиливаются хронические заболевания, возникают головные боли и резь в глазах», - отметили в Госавтоинспекции.
В ГАИ назвали, что белорусские водители должны в начале июля обязательно положить в автомобили