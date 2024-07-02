Милиция показала, как белорусским водителям быстро пройти досмотр ГАИ на КПП на праздниках. Что проверят?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.07.2024 17:22 , Обновлено: 02.07.2024

Милиция Гродненщины опубликовала ролик, в котором показала, как инспекторы ГАИ проводят осмотр авто на контрольно-пропускных пунктах праздничных мероприятий. Видео поможет водителям понять принцип проверки и сэкономить свое время.

Как отметили в УВД Гродненского облисполкома, правоохранители досматривают машину в присутствии водителя. В частности, сотрудник проверяет целостность грузового отсека авто, соответствие регистрационных знаков информации в документах.

Кроме того, инспекторы посмотрят, какие вещи везет водитель. В милиции отметили, что проверку проводят при выключенном двигателе.

“Разрешите сотрудникам органов внутренних дел спокойно провести досмотр”, - добавили в УВД Гродненского облисполкома.

Ранее Telegraf.news приводил рекомендации ГАИ для водителей при поездке в жару. “У водителей [при такой погоде] появляются рассеянность и невнимательность, усиливаются хронические заболевания, возникают головные боли и резь в глазах», - отметили в Госавтоинспекции.

В ГАИ назвали, что белорусские водители должны в начале июля обязательно положить в автомобили