Милиция обнаружила в Интернете фейкового продавца шин. Куда белорусам лучше не обращаться?
Сотрудники Слуцкого РОВД предупредили белорусов о лже-продавцах автомобильных шин (и не только), которые через социальные сети выманивают у белорусов деньги.
Как рассказали в милиции предупредили, сейчас мошенники “быстро адаптируются под запросы населения и сезонность товаров”.
Например, в Instagram есть несколько фейковых магазинов, которые якобы продают шины, осеннюю одежду и смартфоны, причем цена там указана “намного дешевле рыночной стоимости”.
Многие пользователи, увидев выгодное предложение, “клюют” и переводят таким “магазинам” предоплату. Однако после этого “продавцы” больше не отвечают, передает slutsk-gorod.by.
Например, не стоит покупать автомобильные шины в Instagram-аккаунте с ником @gear_tire_by, отметили правоохранители. Вот как выглядит эта страница на момент написания новости:
А вот, как рассказали в Слуцком РОВД, фейковый магазин одежды (сейчас называется @bomba.mens.sh0p):
В свою очередь аккаунт лже-продавца смартфонов и другой техники (@tr.cc.shop), как идентифицировали в милиции, выглядит так:
Однако правоохранительные органы предупредили, что владельцы страниц могут легко поменять никнейм и аватарку. К тому же, таких аккаунтов на самом деле больше.
Как не попасть на мошенников в Сети?
Чтобы проверить, настоящий ли магазин в соцсетях, в милиции посоветовали:
- уточнить телефон и юридический адрес продавца;
- узнать адрес магазина или производства;
- позвонить по указанному телефону№
- проверить данные на сайте Kartoteka.
И, самое важное, не переводить предоплату непроверенным продавцам.
Ранее Телеграф также давал советы, как не попасться на «липовый» интернет-магазин.
«Купи 1 товар, а получи 0» — В милиции предупредили белорусов об «акциях» от магазинов в Instagram. Как не попасться?