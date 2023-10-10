Милиция обнаружила в Интернете фейкового продавца шин. Куда белорусам лучше не обращаться?

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Опубликовано: 10.10.2023 16:58 , Обновлено: 10.10.2023

Сотрудники Слуцкого РОВД предупредили белорусов о лже-продавцах автомобильных шин (и не только), которые через социальные сети выманивают у белорусов деньги.

Как рассказали в милиции предупредили, сейчас мошенники “быстро адаптируются под запросы населения и сезонность товаров”.

Например, в Instagram есть несколько фейковых магазинов, которые якобы продают шины, осеннюю одежду и смартфоны, причем цена там указана “намного дешевле рыночной стоимости”.

Многие пользователи, увидев выгодное предложение, “клюют” и переводят таким “магазинам” предоплату. Однако после этого “продавцы” больше не отвечают, передает slutsk-gorod.by.

Например, не стоит покупать автомобильные шины в Instagram-аккаунте с ником @gear_tire_by, отметили правоохранители. Вот как выглядит эта страница на момент написания новости:

А вот, как рассказали в Слуцком РОВД, фейковый магазин одежды (сейчас называется @bomba.mens.sh0p):

В свою очередь аккаунт лже-продавца смартфонов и другой техники (@tr.cc.shop), как идентифицировали в милиции, выглядит так:

Однако правоохранительные органы предупредили, что владельцы страниц могут легко поменять никнейм и аватарку. К тому же, таких аккаунтов на самом деле больше.

Как не попасть на мошенников в Сети?

Чтобы проверить, настоящий ли магазин в соцсетях, в милиции посоветовали:

уточнить телефон и юридический адрес продавца;

узнать адрес магазина или производства;

позвонить по указанному телефону№

проверить данные на сайте Kartoteka.

И, самое важное, не переводить предоплату непроверенным продавцам.

Ранее Телеграф также давал советы, как не попасться на «липовый» интернет-магазин.

«Купи 1 товар, а получи 0» — В милиции предупредили белорусов об «акциях» от магазинов в Instagram. Как не попасться?