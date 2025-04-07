Милиция назвала топ-5 самых угоняемых марок авто в Беларуси. Может, ваша?

Опубликовано: 07.04.2025 15:48 , Обновлено: 07.04.2025

Главное управление уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси решило поделиться статистикой по угонам автомобилей за прошлый год и назвало самые «популярные» у злоумышленников марки. В целом посягательств на автомобили стало меньше (количество угонов с 2002 года, па данным милиции, снизилось вчетверо), а раскрываемость почти стопроцентная — из 496 угнанных в прошлом году машин не нашли, по статистике МВД, всего одну.

Однако 496 угонов за год — цифра все же «немаленькая». Где же угоняют чаще и какие марки в зоне риска?

По регионам : больше всего угонов, согласно статистике МВД, зафиксировали в Минской и Брестской областях. «Меньше всего могут переживать», по утверждению силовиков, автовладельцы Гродненщины.

По маркам : чаще всего злоумышленники зарились, как отметили в ГУУР, на так называемые «народные марки». Топ-5 антирейтинга по итогам 2024 года выглядит так: Volkswagen

ВАЗ

Audi

Renault

Ford

Милиция также напомнила о разнице между угоном (неправомерное завладение без цели хищения, «взял покататься») и кражей (с целью продажи или разбора на запчасти). Краж в 2024 году зарегистрировано всего 48. Хотя, как заметил начальник отдела ГУУР КМ МВД Александр Ребо, «для собственника машины разницы никакой».

Кто и почему угоняет? По данным МВД, большинство угонов соверашлось в состоянии алкогольного опьянения по схеме «выпили — взял ключи — поехал». Приводится даже случай, когда один умелец угнал за ночь две машины, просто дёргая ручки припаркованных авто, потому что «не хотел идти домой пешком». Нередко, по информации милиции, угоняли и откровенный «автохлам», стоящий во дворах годами, чтобы сдать на металлолом.

В МВД заявили, что автовладельцы зачастую сами создают условия для угона

Оставляют машины ночью в плохо освещённых местах, во дворах, на неохраняемых стоянках,

ночью в плохо освещённых местах, во дворах, на неохраняемых стоянках, забывают закрывать ,

, оставляют ключи или документы в салоне.

Рекомендации, озвученные Александром Ребо, стандартные: использовать охраняемые парковки, проверять замки, не оставлять ценное, ставить дополнительные охранные системы.

Наказание за угон, как напомнили в милиции, может варьироваться от штрафа до ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет, а ответственность наступает с 14 лет.

В источнике также обсуждались различные методы защиты — от «дедовского» снятия аккумулятора до современных иммобилайзеров и сигнализаций. Причём авторы статьи заверили, будто сотрудники СТО считают наилучшим вариантом против профессионалов именно дополнительный иммобилайзер.

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Милиция Минска порекомендовала смотреть на кожу людей в мессенджерах. Зачем и какая должна насторожить?