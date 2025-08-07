Механики назвали привычку водителей, приводящую к «черной смерти» двигателя

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Опубликовано: 07.08.2025 16:05 , Обновлено: 07.08.2025

Механики предупредили, что одна простая ошибка автомобилистов может привести к полному отказу бензинового или дизельного двигателя.

Так, эксперты британской компании Bumper, связанной с ремонтом автомобилей, подчеркнули, что накопление углеродистых отложений, являющихся побочным продуктом несгоревшего топлива и плохой циркуляции воздуха в двигателе, может привести к засорению внутренних компонентов.

Накопление отложений, которое также называют «чёрной смертью», может значительно снизить топливную экономичность и в конечном итоге привести к поломке двигателя.

Наибольшему риску развития этой серьёзной проблемы подвержены жителей небольших городов, предпочитающих не выезжать за пределы населенного пункта. Это связано с тем, что проблема чаще встречается у тех, кто ездит на «низких скоростях» и регулярно совершает «короткие поездки».

«Если вы постоянно ездите на низких скоростях, особенно на короткие расстояния, ваш двигатель не успевает прогреться до нужной температуры, чтобы сжечь углеродные отложения. Со временем это может привести к накоплению нагара в клапанах, поршнях и выхлопной системе», — заявил представитель Bumper.

Он добавил: «В худшем случае накопление углерода может привести к заклиниванию двигателя, и его замена может обойтись дорого. Современные двигатели рассчитаны на периодическую работу на повышенных оборотах. Равномерная езда по автомагистрали помогает двигателю полностью прогреться, а топливу — очистить и смазать компоненты».

О подобном также предупреждают и специалисты по техническому обслуживанию автомобилей из британской Автомобильной ассоциации. По их словам, сажевый фильтр дизельного двигателя может засориться, если водители часто совершают небольшие поездки, что, в свою очередь может привести к снижению мощности и производительности двигателя, повышенному расходу топлива и даже к возможному повреждению двигателя.

Там посоветовали делать еженедельный пробег по магистралям.

Ранее Telegraf.news писал, что американские учёные предложили отказаться от одного популярного манёвр на дорогах, введя запрет на него на городских перекрёстках и оживлённых автомагистралях. По мнению исследователей, это не только разгрузит самые сложные участки трасс и городских транспортных артерий, но и снизит риск аварий и даже позволит автомобилистам уменьшить расход топлива на 10-15%.

Учёные предложили запретить один маневр на дорогах, чтобы сэкономить топливо на 15%, уменьшить пробки и риск аварий