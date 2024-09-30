Механики назвали 2 марки авто, которые “никогда” не стоит покупать. Пользователи TikTok поделились своим опытом

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Опубликовано: 30.09.2024 09:09 , Обновлено: 29.09.2024

Два американских механика рассказали о популярных марках автомобилей, которые, по их мнению, автомобилисты никогда не должны покупать.

Шервуд Кук и его сын Шервуд Кук III, которые оба работают в автосервисе Royalty Auto Service в штате Джорджия, недавно стали популярными после того, как рассказали о том, какие автомобили они никогда не порекомендуют своим клиентам.

Они объяснили в недавнем видео на TikTok, что автомобили, произведенные компаниями Hyundai и Kia, “часто имеют проблемы”, поэтому они не советуют покупать ни одну из их моделей.

В ролике Шервуд III сказал отцу, что у него есть автомобиль Hyundai, который он хочет «проверить», и объяснил, что его выпустили в 2020 году и машина имеет пробег около 248 тыс. километров.

Шервуд Кук III

“Авто регулярно проходило техническое обслуживание. Послушай ее. Заведи ее», - сказал он отцу.

Шервуд Кук сел в черную машину, завел ее, и тут же из двигателя раздался громкий, тревожный звук.

«Все кончено. Это плохо», - сказал потрясенный отец.

Они отметили, что 284 тыс. км “не так уж и много” и сравнили с Toyota и Honda с таким же пробегом. По их мнению, последних “с плохими двигателями не так уж и много».

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Шервуд Кук

[info_b]Hyundai принадлежит около 33 процентов акций Kia Corporation, и вместе эти две компании составляют два крупнейших автопроизводителя Южной Кореи.[/info_b]

Ролик TikTok, который просмотрели более миллиона раз, вызвал ожесточенные споры между зрителями.

Многие люди, владеющие автомобилями Hyundai или Kia, поспешили выступить в защиту этих брендов, а другие поделились своими ужасами.

«У меня всегда была Kia. Ноль проблем. Ноль», - написал один из защитников. Другой добавил: «Это мой третий Hyundai, и он мне нравится».

‘2019 Hyundai Santa Fe XL - 227 тыс. км… регулярное обслуживание в соответствии с графиком. Катастрофический отказ двигателя, потребовался новый мотор. Больше никогда не куплю», - рассказал кто-то другой.

‘240 тыс. и [необходимость] нового двигателя - это непростительно’, - говорится в четвертом комментарии.

“Hyundai и Kia в Греции никогда не умирают. Они являются одними из самых надежных автомобилей после Honda и Toyota, конечно», - сказал пятый.

“У меня автомобиль 2018 года выпуска с пробегом 160 000, и мне только что пришлось “заменить двигатель. Но он был на гарантии, потому что я купил его за неделю до этого», - поделился другой пользователь.

“Hyundai, по сути, разрушил мою жизнь, когда двигатель вышел из строя, а моя расширенная гарантия, за которую я заплатил, покрыла бы его, но «судебный иск/расширенная гарантия» Hyundai все испортила», - написал еще кто-то.

“Hyundai не стал покрывать ремонт, потому что двигатель «вышел из строя не совсем так, как было указано в иске по расширенной гарантии».

К слову, ранее еще один механик, автомобильный эксперт, известный в социальных сетях под псевдонимом Rudy’s Cars, назвал другие марки и модели “ненадежных автомобилей”. В его топ-3 вошли:

Jeep Cherokee;

Nissan Rogues;

Dodge Journey.

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Ранее Telegraf.news писал, что иногда во время движения автомобиля можно почувствовать вибрацию, которая усиливается с каждой минутой. Нередко такой тревожный симптом обнаруживается после визита в автомастерскую. Игнорировать его не стоит, ведь иначе это может привести к большим расходам на ремонт. Хорошая новость в том, что ситуацию чаще всего можно исправить самостоятельно. Для этого нужно совершить остановку и провести одну непродолжительную манипуляцию.

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