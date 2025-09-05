Механик назвал признак в коробке передач, что от авто пора избавляться

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Опубликовано: 05.09.2025 13:01 , Обновлено: 05.09.2025

Автомеханик с более чем 50-летним стажем и популярный видеоблогер на YouTube Скотти Килмер объяснил, когда пора продавать автомобиль. По его словам, игнорирование первых симптомов поломки может привести к более дорогостоящим неисправностям.

[inf] На советы Килмера на YouTube подписалось уже более 6,58 миллионов подписчиков. Это неудивительно, ведь он — механик с более чем 50-летним стажем, который делится практическими знаниями со зрителями доступным языком.[/inf]

В одном из своих видео он объяснил, когда стоит расстаться с автомобилем, чтобы избежать крупных расходов.

«Посторонние шумы в коробке передач могут быть признаком серьёзной проблемы, и лучше продать автомобиль, чем ремонтировать его», — предупредил Скотти Килмер в ролике.

По его словам, «свист, вибрация или рывки при переключении передач — явные признаки неисправности.

“Если ваша коробка передач начала издавать стуки при переключении, от машины пора избавляться», — заявил механик.

Килмер отметил, что подобные симптомы могут указывать на серьёзную неисправность автоматической коробки передач, стоимость ремонта которой может превысить стоимость подержанного автомобиля.

Механик привел в пример почти 20-летний Chevrolet Silverado с автоматической коробкой передач и полным приводом. Он подчеркнул, что, хотя двигатель в этом автомобиле работает идеально, вибрации, создаваемые автоматической коробкой передач, свидетельствуют о необходимости дорогостоящего ремонта.

Многие водители склонны игнорировать эти предупреждающие знаки, особенно если проблема проявляется нерегулярно. Однако Килмер предупреждает, что такая стратегия может привести к внезапным и дорогостоящим поломкам. Это может быть вашим последним шансом продать автомобиль до того, как проблема проявится.

При этом эксперт подчеркнул важность честности с потенциальными покупателями. «Обязательно предупредите их, с чем они сталкиваются», — сказал Килмер.

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