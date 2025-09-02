Какие «болячки» у машин белорусов? «Белтехосмотр» опубликовал топ неисправностей в августе

📊 Анализ

Опубликовано: 02.09.2025 12:16 , Обновлено: 02.09.2025

«Белтехосмотр» подвёл свои итоги августа, и статистика показала одну интересную тенденцию. Белорусы стали чуть реже проходить техосмотр, но главные «болячки» автомобилей остались неизменными из месяца в месяц. А вот электрокаров на диагностических станциях стало заметно больше.

Всего, по данным предприятия, за август станции выдали 146 626 разрешений на допуск к движению, что примерно на 3,5 тысячи меньше, чем в июле (150 175). Основную массу по-прежнему составили авто физлиц — 84,6%.

А вот количество электромобилей, получивших «дазвол», заметно выросло: 2 438 в августе против 2 102 в июле. Рост составил 16%, а удельное их количество выросло с 1,4% до 1,66%.

Главные проблемы всё те же

Процент «провала» на техосмотре остался на том же уровне. В августе с первого раза не смогли пройти проверку 13,7% автомобилей — почти каждый седьмой. В июле этот показатель был на том же уровне — 13,9%.

Топ неисправностей, из-за которых машины отправляют на «пересдачу», не меняется. Как и в прошлом месяце, главные проблемы — это:

Тормозная система — 42,2% всех выявленных неисправностей;

— 42,2% всех выявленных неисправностей; Внешние световые приборы — 24,5%;

— 24,5%; Двигатель — 6,9%;

— 6,9%; Рулевое управление — 5,3%;

— 5,3%; Элементы комплектации — 5,0%.

«Белтехосмотр», сославшись на данные ГАИ по Гродненской области, сообщил, что отсутствие «дазвола» остаётся одним из самых распространённых нарушений на дорогах.

Так, штраф за езду без техосмотра для физлица составляет до 3 базовых величин (126 рублей). Если нарушение зафиксирует камера — обычно 0,5 базовой (21 рубль). КоАП не исключает возможность вынесения предупреждения.

Повторное нарушение в течение года может обойтись уже в сумму от 2 до 5 базовых величин (или 2 базовые по камере). Для ИП и юрлиц штрафы доходят до 10 б. в. (420 рублей)

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как будет проходить техосмотр для авто с тонировкой по новым ПДД.

Минтранс Беларуси разъяснил, как с 1 сентября проходить техосмотр с тонировкой — «Проблем не возникнет»