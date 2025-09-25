МАЗ пообещал показать в Минске автобус, который "все ждали"

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Опубликовано: 25.09.2025 17:36 , Обновлено: 25.09.2025

Замгендиректора МАЗа, управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», Александр Игнатюк объявил, что предприятие покажет на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" автобус, который "все ждали".

Речь идёт о модели «Турист», котора, по словам замглавы МАЗа, имеет не только экспортный потенциал, но и будет перевозить белорусов между городами.

“Все ждали от нас турист. Вот мы его показываем. Это потенциально та модель, которая будет перевозить туристов между городами как в Республике Беларусь, так и большой экспортный потенциал имеет. Она тоже наполнена всеми современными элементами комфорта”, - рассказал, не вдаваясь в подробности, Александр Игнатюк.

По всей видимости, эту модель, МАЗ-351, белорусский автопроизводитель уже показал на выставке в Москве в августе. Автобус был доработан после отзывов потребителей о МАЗе-350. Известно, что вмещает 49 пассажиров.

















Цена его неизвестна. Модель же МАЗ-350 продавали в России по 20 млн российских рублей (порядка 720 тыс. белорусских рублей)

Ранее Telegraf.news писал, что некоторые белорусские перевозчики не дождались премьеры МАЗа и закупились китайскими автобусами для междугородных перевозок.

На маршруте Гродно — Минск с 21 апреля вместо привычных маршруток выехали полноформатные туристические автобусы. Как сообщила Межрегиональная ассоциация перевозчиков, на линию выйшли 10 новых машин, которые будут совершать более 40 рейсов в день в обе стороны. Подорожает ли билет?

В Гродно объявили о запуске 40 рейсов китайских автобусов в Минск. Что будет с ценой?