МАРТ предложило таксистам подписать обязательство "о социально ответственном поведении". Что изменится?

Опубликовано: 05.02.2026 18:49 , Обновлено: 05.02.2026

В Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) пригласили представителей основных диспетчерских служб такси в Беларуси, чтобы обсудить ситуацию с тарифами во время прошедших снегопадов.

Кроме представителей такси на встречу пригласили и генерального директора УП «Агентство «Минск-Новости», представителей Минтранса и транспортной инспекции. Само мероприятие назвали «Проблемы работы такси в период январских снегопадов».

В ведомстве по итогам встречи отчитались, что участники круглого стола попытались выяснить, почему во время циклона “Улли” выросли тарифы такси.

Представители служб такси рассказали чиновникам, что в период сильных снегопадов количество машин такси сократилось на 40%, что привело к увеличению времени подачи до 2,5 раз. Само же количество поездок сократилось в период экстремальных погодных условий до 70%. В итоге расценки на поездки в такси выросли от 1,5 до 3 раз.

Тем не менее чиновники предложили таксистам заключить соглашение (недавно что-то похожее МАРТ подписал с сотовыми операторами о неповышении тарифов). Его суть в ведомстве описали так: это будет документ “о социально ответственном поведении диспетчеров такси в периоды повышенного спроса на услуги такси, обусловленного экстремально сложными погодными условиями, проведением в стране значимых международных мероприятий, информационном взаимодействии, реализации социальных проектов и др.”.

В МАРТ не раскрыли подробностей, к чему должно привести подписание такого документа, и будут ли после этого ограничены тарифы на услуги такси во время, например, непогоды.

Напомним, что два из трёх операторов мобильной связи Беларуси – А1 и МТС – подписали соглашение с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о неповышении расценок на свои услуги в 2026 году.

Два белорусских оператора обязались не повышать тарифы на сотовую связь

Позднее, правда, в ситуацию вмешалось Минсвязи. Оно приняло постановление № 38, согласно которому ограничило безлимитные тарифы у всех мобильных операторов в Беларуси. Постановление, однако, разрешило сотовым операторам предоставлять за дополнительную плату те услуги, что раньше входили в состав тарифов. В МАРТ это решение пока не комментировали.