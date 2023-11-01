МАРТ предложил обязать белорусские СТО пользоваться запчастями владельцев

Опубликовано: 01.11.2023 12:57 , Обновлено: 01.11.2023

Министерстве антимонопольного регулирования и торговли предложило изменить условия ремонта автомобилей и обязать автосервисы в некоторых случаях пользоваться запчастями клиентов. Эти предложения прописаны в законопроекте об изменении действующего закона «О защите прав потребителей», который накануне вынесли на общественное обсуждение.

Если сейчас по статье 35 закона «О защите прав потребителей» исполнитель обязан обязан по договору выполнить работу или оказать клиенту услугу из своего материала и своими средствами, если иное не установлено договором , то в случае принятия законопроекта, автосервисам фактически навяжут запчасти и расходники самих клиентов. Свои материалы в предложенной редакции статьи исполнителю предлагают использовать только в случае, если потребитель не представил свой материал для выполнения работы или оказания услуги.

Таким образом, если сейчас чтобы отремонтировать авто собственными запчастями владельцу машины нужно отдельно договориться с сервисным центром и прописать это в договоре, то в случае изменения действующей статьи никаких допсоглашений не потребуется, а автосервисы не смогут навязывать свои запчасти и расходные материалы по зачастую в разы завышенным ценам. Именно это и было причиной, по которой в МАРТ предложили прописать этот аспект в законе.

“Данная корректировка обусловлена необходимостью устранения ненадлежащей практики оказания услуг, в частности, по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, приобретением запасных частей и материалов у исполнителя услуги по завышенной цене по отношению к цене, установившейся на рынке”, - говорится в обосновании законопроекта.

[info_b]Внести предложения по проекту закона, текст которого выложили на Правовом форуме Беларуси, можно с 31 октября по 10 ноября этого года.[/info_b]

Напомним, в этом же законопроекте МАРТ также предложил лишить клиентов интернет-магазинов права выбора – расплачиваться в наличной или безналичной форме, и по желанию продавца оставить только безналичную оплату.

МАРТ Беларуси предложил запретить интернет-магазинам принимать наличные