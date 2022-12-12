Лукашенко рассказал, кто из белорусов будет ездить на "Москвичах" и "Волгах", а кто на "Аурусах"

Опубликовано: 12.12.2022 15:57 , Обновлено: 12.12.2022

Александр Лукашенко заявил, что "население" скоро будет ездить на Geely, "Москвичах" и даже "Волгах". Об этом и производстве таких авто он "жестко" договорился с Владимиром Путиным после ухода западных производителей. При этом чиновников и "начальников" хотят посадить на российские "Аурусы".

“Уже в России запустили производство нам знакомых “Москвичей”, “Жигулей” (ныне Lada). Худо-бедно начали производить. ГАЗ будет производить “Волги”. Вы помните, это бренд вообще был в Советском Союзе. Они будут на более высоком уровне. Мы Geely производим. Я говорю об автомобилях, которые населению нужны. Не начальникам”, - считает он.

При этом Александр Лукашенко пообещал, что начальникам будет полагаться российский лимузин “Аурус”. “Вот чиновники и начальники будут ездить. Скоро доведут эту машину. Будет не хуже “Мерседеса”, - считает он.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что «РИА Новости» со ссылкой на анонимные источники сообщило, что цена китайских автомобилей JAC JS4, собранных на национализированном французском заводе Renault в Москве и названных “Москвич 3”, составит 27-33 тысячи долларов. Это в разы больше, чем в самом Китае.

В России назвали цены китайских «Москвичей»