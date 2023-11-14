Лукашенко приказал КГБ разобраться до конца года с маршрутками. Почему вспомнил про "пожизненное заключение"?

Опубликовано: 14.11.2023 13:26 , Обновлено: 14.11.2023

Александр Лукашенко 14 ноября собрал у себя во Дворце Независимости совещание на тему маршрутных перевозок. На нем он приказал КГБ и МВД до конца года разобраться с рынком и предложить ему меры.

“У государства к данной сфере есть два простых требования. Первое - безопасность людей. Таким видом транспорта пользуются многие наши граждане и гости страны. Второе - легальная работа перевозчиков. Потому что выручку занижают, прячут, в конвертах зарплаты платят, налоги не платят в бешеных размерах. Этим занимаются правоохранительные органы”, - заявил он.

Он приказал Ивану Кубракову и Ивану Тертелю (главы МВД и КГБ) доложить до нового года “для принятия решений”.

“Нечего с ними разговаривать. Налог не уплатил - туда… - заявил Александр Лукашенко. - Слушайте, кто нас упрекнет: в Америке пожизненное заключение можно получить за неуплату налогов - демократичная страна”.

По его словам, власти Беларуси должны установить “жесткие, прозрачные и понятные” правила. “Никого не надо давить, травить, увольнять и прочее. Правила игры одинаковые для всех! И для легальных и нелегальных, организованных и неорганизованных. По единым правилам… Шаг влево, шаг вправо - жесточайшее наказание…”, - приказал он собравшимся.

По словам Лукашенко, Совмин предложил ввести в Беларуси реестр перевозчиков. “Кто не включен в данный реестр, оказывается вне закона, его деятельность будет выявляться и пресекаться контролирующими органами”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что Брестская Транспортная инспекция на днях изъяла пассажирский автобус DAF у перевозчика, зарегистрированного в городе Скиделе, который, как подозревают правоохранители, нелегально и регулярно перевозил пассажиров по маршруту Гродно — Брест под видом нерегулярных рейсов. Необычности этому случаю добавило то, что конфискацию автобуса транспортники совместно с сотрудниками ГАИ провели, сняв автобус прямо с рейса.

В Бресте забрали автобус прямо во время рейса. Что стало с пассажирами?