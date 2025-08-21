Лукашенко назначил единого оператора интеллектуальной транспортной системы

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Опубликовано: 21.08.2025 07:42 , Обновлено: 21.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа подписал Указ №311, которым назначил единого оператора интеллектуальной транспортной системы. Отвечать за систему, контролирующую транспортные потоки на дорогах стран, теперь будет единый оператор технологической связи дорожного хозяйства - РУП "Белдорсвязь".

Именно это предприятие взяло на себя работы по эксплуатации интеллектуальных транспортных систем, за которые до сих пор отвечали сразу несколько различных организаций.

Интеллектуальная транспортная система объединит в себе следующие системы:

систему сбора платы за проезд по платным дорогам,

систему динамического взвешивания,

систему метеомониторинга,

систему учета интенсивности транспортного потока,

программно-аппаратный комплекс Центра мониторинга дорожного движения.

Теперь РУП “Белдорсвязь” будет отвечать за развитие этой интеллектуальной транспортной системы, управлять её работой, возводить и ремонтировать инженерное оборудование, сети электросвязи и электроснабжения, необходимые для работы этой системы.

Кроме того, “Белдорсвязи” передали полномочия на взимание платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси. Предприятие уполномочено бесплатно размещать необходимое инженерное оборудование интеллектуальной транспортной системы на объектах республиканских дорог.

В Администрации президента высказали мнение, что объединение интеллектуальной транспортной системы под управление единого оператора позволит государству реализовать “единую техническую политику, ориентированную на внедрение отечественных разработок”.

“Это позволит оптимизировать расходы на эксплуатацию и развитие системы за счет использования имеющихся оборудования и инфраструктуры, а также исключит дублирующие функции по обслуживанию, модернизации и обновлению различных элементов”, - заявили в АП.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что ещё в прошлом году Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси утвердило порядок работы Центра мониторинга дорожного движения, созданного для формирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Посмотрели, за чем именно, помимо превышения скорости и прочих нарушений Правил дорожного движения, будут следить камеры и датчики в рамках работы этого центра.

Минтранс Беларуси утвердил, за чем, кроме ПДД, будут следить камеры Центра мониторинга дорожного движения