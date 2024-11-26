«Люди не готовы платить такие деньги» - Немецкие производители заявили о кризисном падении спроса на новые авто

Опубликовано: 26.11.2024 14:36 , Обновлено: 26.11.2024

Немецкие производители автомобилей этой осенью столкнулись с масштабным кризисом. Уровень продаж новых авто упал настолько, что компаниям приходится идти на непопулярные меры - сокращать рабочий день, увольнять сотрудников, объявлять небывалые скидки на новые машины, чтобы хоть как-то разгрузить склады.

Масштаб кризиса можно оценить по аэрофотоснимку, обнародованному немецким изданием Bild. На нём показаны забитые стоянки логистической площадки компании CAT Automobillogistik в немецком Эссене.

По приблизительным оценкам, там на сегодняшний день скопилось порядка 6 тыс. новых авто, которые никто не хочет покупать. Причём речь идёт и о дорогих моделях Volkswagen и Audi, которые могут стоять на перевалочном пункте по году, и о популярных до недавнего времени электромобилях. Общая стоимость авто, скопившихся в одном лишь Эссене, оценивается минимум в 300 млн евро.

Электромобили, как отмечает Bild, в этом ряду стоят особняком. Как отметил один из сотрудников логистической площадки в Эссене, многие европейцы в них попросту разочаровались, поскольку “стратегия электрических автомобилей не работает так, как обещано”.

“Люди не готовы платить такие деньги за электроавтомобиль. Недостаток инфраструктуры, развитие зарядных станций и ограниченная дальность поездки отпугивают покупателей”, — пояснил специалист.

Впрочем, кто-то может рассмотреть в сложившейся ситуации и выгоду для себя. Как отметил автомобильный эксперт Франк Швопе, на фоне нынешнего кризиса до конца года можно оживать существенного снижения цен на новые авто.

“Производители постараются избавиться от труднопродаваемых моделей с помощью скидок, прежде чем они застоятся на месте слишком долго. Возможности для выгодных сделок по сниженным ценам, вероятно, возрастут в ближайшие несколько недель”, - заявил эксперт, отметив, что даже в хорошие годы автопроизводители и дилеры всегда к концу года стараются вывести на рынок застоявшиеся модели, чтобы улучшить показатели продаж и “свети баланс”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) в сентябре обнародовала свежую статистику продаж на рынке Евросоюза. Та показала, что электромобили всё больше и больше теряют популярность у европейских покупателей. Впрочем, продажи авто с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания также упали, по сравнению с прошлым годом, а вот гибридные авто, наоборот, продолжают отвоёвывать всё большую часть рынка.

Электромобили всё? Европейцы стали активнее покупать другой тип машин