Литва возобновила оформление фур на границе с Беларусью в полном объеме

Опубликовано: 26.01.2026 07:40 , Обновлено: 26.01.2026

Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) утром в понедельник, 26 января, сообщил о возобновлении оформления грузовиков их литовскими коллегами. По данным белорусского ведомства, работа литовских контрольных служб у утру была возобновлена "в полном объеме".

“Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств”, - отчитались в ГПК.

Согласно информации ГПК, в электронных очередях на въезд в Литву с белорусской стороны скопилось за выходные несколько сотен грузовиков:

в “Каменном Логе” - 210 фур,

в “Беняконях” - 120 фур.

[inf]Следите за очередями на пограничных пунктах пропуска можно на официальном сайте ГПК по ссылке.[/inf]

Напомним, проверку грузовиков литовские пограничники прекратили с субботы, 24 января. Причиной назвали сбой в таможенных информационных системах на литовской стороне. На возобновление их корректной работы потребовалось двое суток.

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