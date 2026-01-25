Литва почти не пропускает грузовики из Беларуси. Что известно
Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) сообщил, что литовские службы на границе уже сутки почти не оформляют грузовики, следующие из Беларуси. Проблема затронула пропускные пункты, сопредельные с белорусскими "Каменный Лог" (литовский пункт — "Мядининкай") и "Бенякони" (литовский пункт — "Шальчининкай").
Проверку машин прекратили ещё в субботу из-за сбоя таможенных информационных систем на литовской стороне. Там обещали, что возобновят работу к 20:00 субботы, но этого не произошло.
В ГТК утверждают, что на “Беняконях” (литовская сторона — “Шальчининкай”) ни один из грузовиков не смог выехать в сторону Литвы, начиная с 15:00 24 января. В электронной очереди на выезд сейчас зарегистрировано 45 транспортных средств.
Что касается пункта пропуска “Каменный Лог” (литовская сторона — “Мядининкай”), то литовцы на сопредельном пункте принимают фуры из Беларуси частично и оформляют их в ручном режиме.
По информации от водителей, работу систем литовская сторона обещает восстановить в полном объёме к 12:00. А вот оформление легкового транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.