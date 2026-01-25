Литва почти не пропускает грузовики из Беларуси. Что известно

Опубликовано: 25.01.2026 11:00 , Обновлено: 25.01.2026

Государственный таможенный комитет Беларуси (ГТК) сообщил, что литовские службы на границе уже сутки почти не оформляют грузовики, следующие из Беларуси. Проблема затронула пропускные пункты, сопредельные с белорусскими "Каменный Лог" (литовский пункт — "Мядининкай") и "Бенякони" (литовский пункт — "Шальчининкай").

Проверку машин прекратили ещё в субботу из-за сбоя таможенных информационных систем на литовской стороне. Там обещали, что возобновят работу к 20:00 субботы, но этого не произошло.

В ГТК утверждают, что на “Беняконях” (литовская сторона — “Шальчининкай”) ни один из грузовиков не смог выехать в сторону Литвы, начиная с 15:00 24 января. В электронной очереди на выезд сейчас зарегистрировано 45 транспортных средств.

Что касается пункта пропуска “Каменный Лог” (литовская сторона — “Мядининкай”), то литовцы на сопредельном пункте принимают фуры из Беларуси частично и оформляют их в ручном режиме.

По информации от водителей, работу систем литовская сторона обещает восстановить в полном объёме к 12:00. А вот оформление легкового транспорта и автобусов осуществляется в штатном режиме.