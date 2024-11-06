Литва перестала пропускать грузовики через границу с Беларусью в Мядининкае. Что случилось?

Опубликовано: 06.11.2024 12:19 , Обновлено: 06.11.2024

Литовские пограничники утром 6 ноября приостановили оформление грузовиков в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). В Государственном пограничном комитете назвали причину, а также время, когда планируется возобновить оформление фур на границе.

Приостановку оформления грузовиков литовская стороны объяснила необходимостью обновления программного обеспечения таможенных баз. Завершить работы запланировали к 12:00, однако пока о возобновлении оформления фур не сообщалось.

При этом на оформление легковых авто и автобусов это никак не повлияло - оформление ведётся в обычном режиме.

По данным ГПК Беларуси, перед длинными ноябрьскими выходными на западной границе Республики скопилось больше двух тысяч транспортных средств. Самая напряжённая ситуация складывается на границе с Польшей. У КПП Тересполь (Брест) с понедельника число легковых авто почти удвоилось: по состоянию на 10:00 6 ноября выезда ожидают 1335 единиц транспорта.

Для грузовиков самым загруженным также является польское направление: въезда перед КПП Кукурыки (Козловичи) сейчас дожидаются порядка 600 фур.









Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце ноября ГТК ввёл важные нововведения в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей. Теперь водителям грузовиков, ожидающих выезда в соседнюю страну, в обязательном порядке нужно встать в электронную очередь.

ГТК Беларуси ввел на границе с Польшей обязательную регистрацию грузовиков. Как встать в электронную очередь?