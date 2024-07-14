Литовцы перестали пропускать транспорт на КПП "Мядининкай". Что случилось?

Опубликовано: 14.07.2024 11:23 , Обновлено: 14.07.2024

В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что на погранпереходе "Мядининкай" (сопредельный — "Каменный Лог") временно приостановили оформление транспортных средств. По информации литовской стороны, причиной стал сбой программного обеспечения.

Проблемы с пропуском транспорта на границе начались сегодня ночью, в 03:00. По техническим причинам литовские пограничники взяли паузу для пропуска легковых и грузовых машин, которые пытаются въехать в ЕС. При этом в направлении Беларуси оформление производится в штатном режиме, подчеркнули в ГПК.

По состоянию на 10:00 14 июля, въезда в Литву ожидало 460 легковушек, 60 грузовиков и 11 автобусов (данные обновляются круглосуточно раз в 2 часа). В ведомстве порекомендовали отслеживать актуальную информацию и следить за ситуацией на белорусско-литовской границе на официальном сайте Госпогранкомитета, то есть здесь.

Обновлено По состоянию на 12:25, на погранпереходе "Мядининкай" (сопредельный — "Каменный Лог") оформление лиц и транспортных средств возобновили в полном объёме, сообщили в ГПК Беларуси.

Ранее Telegraf.news писал, что на польско-белорусской границе перестали пропускать многие товары, которые обычные люди везут для собственных нужд. При этом, по словам очевидцев, на КПП не оформляют возврат НДС (tax-free). Судя по сообщениям пересекающих границу, многих разворачивают и отправляют сдавать покупки обратно.

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