"Лишать прав пожизненно" - Белорусы предложили поменять ПДД из-за видео с "леворядником"

🎥 Видео

Опубликовано: 31.07.2025 12:32 , Обновлено: 31.07.2025

На видеоплатформе TikTok появилось очередное видео с "леворядником". Поведение водителя, занявшего крайний ряд на минской кольцевой и не желавшего уступать дорогу, настолько возмутило зрителей, что некоторые предложили поменять действующие Правила дорожного движения (ПДД) и ужесточить наказания для таких автомобилистов.

Дело в том, что не уступил упрямый “леворядник” - грузовой микроавтобус, брендированный рекламой одного из сервисов доставки - автомобилю “скорой”. По словам автора ролика, в этот момент он вёз в Больницу скорой медицинской помощи пациента в тяжёлом состоянии.

Судя по видео, водитель включил звуковой сигнал, который на ряду со световыми маячками служит для привлечения внимания водителей. Однако по какой-то причине водитель грузовика их проигнорировал. В течение какого-то времени “скорая” следовала за грузовиком и безуспешно требовала уступить дорогу, однако все попытки оказались тщетны и водителю пришлось сместиться вправо на среднюю полосу, чтобы обогнать грузовик.

По словам автора ролика, водитель грузовика в тот момент разговаривал по телефону.

Среди комментаторов нашлось мало людей, которые попытались оправдать действия водителя грузовика. Впрочем, некоторые посчитали, что “человек мог и не заметить”, а самого водителя “скорой” упрекнули в том, что он мог спокойно обогнать грузовик справа, поскольку в какой-то момент на отдельных участках, судя по видео, у него были свободны сразу две полосы справа.

“Если ты считаешь себя профи и тебе нужно быстрее довезти больного, есть другие полосы, а не упираться в одну”, - написал один из комментаторов.

Однако большинство зрителей посчитали поведение водителя грузовика неприемлемым и усмотрели в нём нарушение действующих ПДД и предложили автору ролика отправить эту запись в ГАИ, чтобы привлечь к ответственности нарушителя.

[info_b]Согласно ПДД Беларуси, при приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета (к ним относятся и кареты скорой помощи) водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить им беспрепятственный проезд.

Согласно ч.10 ст. 18.13 КоАП РБ, за нарушение данного требования водителю грозит штраф в размере от 2 до 10 базовых величин (от 84 до 420 рублей) с лишением прав на срок до одного года или без лишения.[/info_b]

Некоторые из зрителей пошли ещё дальше и предложили ужесточить наказание за подобное поведение на дороге, посчитав действующую санкцию статьи за непропуск “скорой” слишком мягкой.

“Сугубо мое мнение. Водителей которые не пропускают спецтранспорт - лишать прав пожизненно. Много будет осуждения на мой коммент, но пока сам или близкие не попадут в этот транспорт, этого не поймешь, а там всё на секунды… Задумайтесь: там может быть ваш близкий”, - призвал один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусская ГАИ регулярно проводит рейды, вычисляя водителей, которые не пропускают “скорые”. Кстати, к автомобилям специального назначения, которым автомобилисты обязаны уступать дорогу, относят также пожарные машины, коммунальные транспортные средства, автокраны, автофургоны для перевозки животных, передвижные ремонтные мастерские и не только.

ГАИ Беларуси рассказала, какое наказание грозит водителям за непредоставление преимущества «скорой»