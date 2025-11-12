Льготу по транспортному налогу для электромобилей в Беларуси решили продлить. На сколько?

Опубликовано: 12.11.2025 11:46 , Обновлено: 12.11.2025

Власти Беларуси решили продлить действие нулевой ставки транспортного налога для владельцев электромобилей. Об этом рассказала член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Наталья Кулешова. Узнали, как долго ещё владельцам электрчиек не придётся платить за авто.

В комментарии агентству Sputnik Кулешова пояснила, что данная льгота для владельцев “зелёных” авто будет действовать ещё как минимум год. Нулевую ставку налога прописали в поправках в Налоговый кодекс, которые сейчас проходят согласование в Палате представителей.

“Дальше мы будем смотреть, рассматривать, насколько это будет необходимо”, – рассказала Кулешова о дальнейших перспективах этой льготы.

Депутат также прокомментировала одинаковые ставки транспортного налога для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на будущий год, которые прописали в последних поправках в Налоговый кодекс. По словам Кулешовой, власти пошли на это для “исключения минимизации налоговых обязательств” для индивидуальных предпринимателей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, в следующем году транспортный налог для белорусских автовладельцев (для авто с двигателем внутреннего сгорания) будут рассчитывать по ставкам, в среднем на 7% выше ставок, действующих в этом году.

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