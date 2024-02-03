"Легендарная яма. Дед про нее рассказывал" - В Молодечно машина провалилась в асфальт

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Опубликовано: 03.02.2024 13:40 , Обновлено: 03.02.2024

Жители Молодечно (Минская область) поделились в соцсетях видео огромной ямы, образовавшейся на проезжей части на одной из улиц города, в которую угодила легковая машина. Переднее колесо автомобиля провалилось под размытый водой и обрушившийся асфальт. Узнали, что стало причиной происшествия и что привело дорогу в такое плачевное состояние.

Автор видео оставил огромное пространство для фантазий комментаторов, указав лишь конкретное место произошедшего инцидента. Остальные обстоятельства, приведшие к тому, что машина оказалась в дорожной ловушке, удалось узнать уже из пояснений участников и очевидцев событий, в также официальных комментариев местных чиновников.

Несмотря на впечатляющие кадры, многие зрители в комментариях оказались не удивлены увиденным, заявив, что “на Лесных никогда не было хорошей дороги, лет 30 так точно”.

“Легендарная яма, дед про неё рассказывал”, - написал один из комментаторов.

“Ничего удивительного, как делали на столько и хватило!”, - заявил другой.

Некоторых удивило лишь то, что водитель не смог вовремя заметить такую огромную яму и на свой страх и риск попытался её преодолеть. Однако, в комментариях очевидцы пояснили, что водитель просто оказался заложником стечения обстоятельств: сам инцидент произошёл в тёмное время суток и “видна была только лужа на пол улицы”, а самой ямы из-за воды было не видно. О том, что в этом месте вымыло песок, а асфальт провалился, водитель узнал лишь постфактум.

Оказалось, что в этом месте прорвало трубу водопровода. Об этом районному изданию “Маладзечанская газета” рассказал заместитель директора местного водоканала.

“1 февраля в 22:40 от жителей улицы Некрасова поступила информация, что из-под земли бьет фонтан. Бригада работников нашей организации оперативно выехала на место, оценила ситуацию и сразу же приступила к работе. В асфальтном покрытии образовалась трещина, откуда и била вода. Специалисты водоканала перекрыли ближайший колодец, а опасное для граждан и автомобилей место оградили предупреждающей лентой. Работы велись всю ночь”, - рассказал чиновник обстоятельства коммунальной аварии.

Кстати, в сам водитель в результате инцидента не пострадал, а автомобиль выехал из ямы своим ходом.

Подачу воды коммунальные службы восстановили на следующий день. На месте размытого асфальта сотрудники водоканала подсыпали песка, а когда он усядется, пообещали “сделать подсыпку повторно при необходимости”. Когда же заменят размытый асфальт, там не уточнили.

Ранее Телеграф рассказал, что ночью 26 января витебские спасатели получили сообщение о провалившемся автомобиле на проспекте Победы. Оказалось, водитель неудачно припарковался. И при этом ничего не нарушил.

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