Кто из белорусов может сдать на права категории "B" без обучения в автошколе?

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Опубликовано: 05.03.2023 16:58 , Обновлено: 05.03.2023

С 22 сентября 2022 года в Беларуси действуют новые правила получения и выдачи водительских прав. Согласно им, права категории "B" некоторые белорусы могут получить без обязательного обучения в автошколе. Заманчиво?

Для этого желающий должен в любом случае получить медсправку, а ещё доказать, что ему очень необходим автомобиль, но обучение он пройти не может. Таким основанием может быть, например, уход за нуждающимся в постоянной помощи. Но не только.

Принимать решение о допуске к экзаменам будут в ГАИ на индивидуальной основе , сообщил “Автобизнес”. В том числе, проведут свой аналог “внутреннего” экзамена в автошколе, чтобы оценить знания претендента. Затем разрешение на прохождение экзаменов на права без предварительной подготовки должны подписать начальник главного управления ГАИ МВД или его первый заместитель.

Далее претенденту будет дано три попытки на сдачу экзаменов. В случае неудачи желающий получить права без обучения будет направлен на обязательную подготовку в автошколу. Иначе документ уже не получить, а льгот уже не будет.

Кстати, с 27 октября 2022 года в силу вступили новые “Правила дорожного движения”. Они касаются как водителей автомобилей, так и велосипедистов и пешеходов, особенно со средствами персональной мобильности (например, электросамокатами). Вы уже в курсе изменений или есть пару минут, чтобы узнать? Тогда читайте и смотрите по ссылке ниже:

В ГАИ за две минуты объяснили, что изменилось в белорусских ПДД с 27 октября