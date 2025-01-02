"Красота неописуемая" — В Минске 1 января показали "мечту всех водителей"

🎥 Видео

Опубликовано: 02.01.2025 13:55 , Обновлено: 02.01.2025

Если в преддверии Нового года магазины ломятся от покупателей, то утром 1 января все сидят (или лежат) по домам. Тому доказательство — пустой МКАД, который и запечатлел белорусский водитель и по совместительству активный пользователь TikTok.

На коротком 15-секундном ролике, как выразились в комментариях, — “мечта всех водителей”, то есть полное отсутствие авто на трассе. И вправду: на кадрах видно, как под спокойную музыку Шопена белорус едет по Минской кольцевой автодороге, а навстречу ему — ни машинки. При этом пользователи не удержались и спросили: а куда, собственно, держит путь сам мужчина?

“Везу выпечку на магазин в Логойске, работаю. Людям есть хочется без выходных”, — объяснил автор ролика и добавил, что столь пустынная трасса наблюдалась около 10:30 1 января.

“Единственный трезвый водитель на всю страну!” — прокомментировала видео жительница Беларуси, на что мужчина ответил: “Ну что вы, просто приятное стечение обстоятельств”.

Ранее Telegraf.news писал, что Совет министров Беларуси выложил официальную концепцию развития системы платных дорог в стране. В состав платных автомобильных дорог правительство предложило включить как минимум 8 новых участков, в том числе, первую и вторую кольцевые автомобильные дороги вокруг столицы (МКАД).

Совмин предложил брать деньги за проезд по минской кольцевой. Какие ещё дороги могут включить в список платных?