"Кошмар любого водителя" — В Минске заметили "респаун" инспекторов ГАИ

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Опубликовано: 05.08.2024 16:10 , Обновлено: 05.08.2024

Одна из пользовательниц TikTok опубликовала 22-секундный ролик, на котором, по её словам, можно увидеть "кошмар любого водителя". Так, на одном из участков столичных дорог девушка заметила... слишком большое количество инспекторов ГАИ. Белоруска подчеркнула, что встречается с таким впервые в жизни, а комментаторы выдвинули свои версии, почему их столько собралось.

Без шуток, конечно, не обошлось. Так, некоторые пользователи соцсети писали, что “гаишники на нерест в августе идут”, а другие — что это “респаун”. Версия, приближённая к реальности, звучала так: “Я сегодня видел, экзамен регулировщика сдавали”.

[info_b] Респаун, спаун — (от англ. respawn – «возрождение») — определённое место, в котором появляется какой-либо предмет, монстр или персонаж. Используется в компьютерных играх. [/info_b]

“Не, это сходка вурдалаков. Выводят новичков обучать, как кровь пить у водителя”, — написал в комментариях один из пользователей социальной сети. Другой добавил, обращаясь к автору:

“Конечно, первый раз видишь. Обычно они прячутся”.

Другие писали, что на видео запечатлели “страшный сон нарушителя” и что “так сердце может остановиться”. Кто-то назвал происходящее на ролике “сбоем в матрице”.

“В прошлом году на Кошевого было. Это смотр проф. мастерства. В газете даже потом писали”, — сделал предположение ещё один мужчина. Другой добавил не без юмора:

“Похоже, не знают, как дорогу перейти”.

“Чего все так парятся? Гаишники в Беларуси “опасны” только для пьяниц и лихачей”, — написал под роликом ещё один подписчик TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились