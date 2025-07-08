Кому до 210 рублей штрафа? ГАИ попросила белорусов помнить о законах физики

Опубликовано: 08.07.2025 20:30 , Обновлено: 08.07.2025

В ГАИ Брестской области предупредили белорусов, что некоторые действия на проезжей части считаются "грубым" нарушением ПДД. Но самое главное - они из-за законов физики могут привести к тяжёлым и даже летальным последствиям.

Речь идёт о пересечении проезжей части в неположенном месте. В ГАИ напомнили, что это является одной из главных причин ДТП с пешеходами.

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[inf]По данным Брестской ГАИ, “за 6 месяцев 2025 года по вине пешеходов на территории Брестской области произошло 20 ДТП, в результате которых 7 человек погибли и 13 получили травмы”. При этом в 9 случаях пешеходы были ещё и пьяны.

По сравнению с прошлым годом количество ДТП по вине пешеходов увеличилось на три.[/inf]

“Безответственно”

В ГАИ юго-западного региона Беларуси рассказали, что главной причиной ДТП из-за пешеходов, которые выбегают на дорогу в неположенном месте, является “отсутствие ожидаемости”. Для водителей такие действия неожиданны и требуют экстренной реакции, что не всегда возможно ” в силу физических ограничений водителя и технических характеристик ” автомобилей.

“В критической ситуации, когда пешеход внезапно появляется на проезжей части, у водителя может не остаться времени для предотвращения наезда”, - пояснили в ведомстве.

Там также напомнили, что переход вне зоны пешеходного перехода опасен не только для пешехода, но и для других участников дорожного движения.

“Водитель, пытаясь избежать наезда на пешехода, может совершить резкий манёвр, что может привести к столкновению с другими транспортными средствами, выезду за пределы проезжей части, наезду на других уязвимых участников дорожного движения”, - заявили в ГАИ.

[inf] Кстати, за переход улицы в неположенном месте в Беларуси хоть и положен штраф, но в первый раз могут просто предупредить.

Штраф может составлять от 42 до 126 рублей (1-3 базовых величины). Если же пешеход окажется пьяным, то наказание вырастет до 3-5 базовых величин (от 126 до 210 рублей). [/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что в нижней палате парламента Беларуси подняли вопрос, что делать с белорусами, которых лишили водительских прав за пьянку, а те пересели на электросамокаты и электроскутеры (и прочие средства персональной мобильности — СПМ). В ответ в ГАИ рассказали о грядущих серьёзных изменениях в правилах дорожного движения (ПДД).

Новость Телеграф

Тем временем жительница Волковыска опубликовала эмоциональное видео в TikTok с призывом к родителям детей. Ролик стал вирусным, набрав за несколько дней более 700 тыс. просмотров. Вероятно, тема зацепила многих, так как белорусы оставили более 4 тыс. комментариев с различными мнениями.

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