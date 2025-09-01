Когда в Беларуси введут новые номера для машин? В ГАИ назвали сроки

Опубликовано: 01.09.2025 11:09 , Обновлено: 01.09.2025

Начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков заявил, что существующие автомобильные регистрационные знаки пока ещё не исчерпали свои лимиты по количеству букв и цифр. Однако не в столь отдаленной перспективе их всё-таки могут заменить.

Все дело в математике и количестве машин, которые могут быть зарегистрированы на современных номерах. Комбинация букв и цифр не бесконечна. Но, по словам начальника ГАИ, даже после изменений «… количество элементов номерного знака останется такое же, но с применением букв”.

“Это позволит нам иметь больше комбинаций», – сообщило российское агентство Sputnik слова начальника ГАИ Беларуси. По его словам, нынешнего же количества комбинаций хватит, как минимум, на пять лет.

Ранее Telegraf.news писал, что начальник главного управления ГАИ (ГУГАИ) МВД Беларуси Виктор Ротченков ещё весной рассказал, кому в будущем планируют выдавать автомобильные номера с кодом региона 9. Также по его словам, в перспективе от указания номера региона на регистрационных знаках вообще могут отказаться.

Госавтоинспекция планирует в будущем вообще отойти от автомобильных номеров с привязкой к регионам и использовать другие. «Они будут содержать три цифры и четыре буквы. Может, говорить про это еще преждевременно, но технически мы уже готовы к изготовлению таких номерных знаков. И думаю, что, скорее всего, в дальнейшем применение будет именно таким», — добавил он.

Ротченков уточнил, что, по планам, в этих номерах будут сначала идти две буквы, потом три цифры, и снова две буквы. Он отдельно отметил, что с регионом эта комбинация никак не будет соотноситься.

Глава ГАИ Беларуси анонсировал автомобильные номера с регионом 9. Кому запланировали выдавать?