Какую температуру кондиционера устанавливать в машине? Эти ошибки могут вызвать простуду и не только

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Опубликовано: 07.06.2024 09:38 , Обновлено: 07.06.2024

Слишком низкая температура подачи воздуха, недостаточно частое обслуживание или не проветривание автомобиля перед поездкой - ошибки при использовании кондиционера, некоторые из которых могут привести к снижению эффективности работы системы и даже к болезни. Как их избежать?

Система кондиционирования воздуха в автомобиле - один из тех компонентов, которые значительно повышают комфортность поездок, особенно в жаркие дни. Однако для того, чтобы он работал долго и эффективно, необходимо регулярно проводить его техническое обслуживание. В противном случае мы можем столкнуться с различными проблемами, которые могут оказаться дорогостоящими.

Как часто необходимо обслуживать кондиционер?

Одна из самых распространенных ошибок - отсутствие регулярного обслуживания кондиционера. Рекомендуется проверять систему не реже одного раза в год, желательно перед началом летнего сезона. Во время обслуживания механик должен проверить уровень хладагента, эффективность работы компрессора, состояние фильтров и герметичность всей системы. Пренебрежение этими мерами может привести к снижению эффективности работы кондиционера и, в крайнем случае, к заболеваниям, таким как респираторные инфекции, вызванные плесенью, или аллергические реакции.

Самым серьезным заболеванием, вызванным бактерией, обнаруженной в системе кондиционирования, является легионеллез (болезнь Легионеров). Это серьезное респираторное заболевание, вызываемое бактерией Legionella pneumophila, которая может развиваться в системах кондиционирования воздуха. Оно проявляется лихорадкой, кашлем, ломотой в мышцах и головными болями, а в крайних случаях может привести к пневмонии. Чтобы свести к минимуму риск появления плесени в системе кондиционирования, ее следует де-фумигировать раз в 1-2 года, также хорошим вариантом является обработка озоном.

Неприятный запах

Водители часто не обращают внимания на такие тревожные симптомы, как неприятный запах из вентиляционных отверстий, низкая эффективность охлаждения, странные звуки при работе кондиционера или запотевание стекол. Любой из этих симптомов может указывать на проблему с системой кондиционирования. В этом случае не стоит откладывать визит в сервисный центр, так как это может привести к более серьезным и дорогостоящим поломкам.

Характерный «сырой» запах, скорее всего, говорит о том, что внутри системы образовалась сырость и плесень, где образуется конденсат, что особенно опасно для астматиков и аллергиков. Также стоит помнить, что кондиционер высушивает воздух, поэтому время от времени (и всегда перед поездкой) стоит проветривать салон автомобиля.

Замена фильтров

Фильтры кондиционера играют чрезвычайно важную роль в поддержании чистоты воздуха внутри автомобиля и защите самой системы от загрязнения. Если не менять их регулярно, это может привести к снижению эффективности работы кондиционера и размножению грибков и бактерий, которые могут нанести вред здоровью.

Обычно советуют менять фильтры через каждые 15 000 - 20 000 км или каждый год.

[info_b]Салонный фильтр (пылевой фильтр) предотвращает попадание в салон пыли, клещей и аллергенов и оказывает значительное влияние на качество воздуха в салоне.[/info_b]

На какую температуру настраивать кондиционер в автомобиле?

Распространенной ошибкой в жаркую погоду является установка слишком низкой температуры (в случае автоматических систем кондиционирования). Слишком большая разница между температурой снаружи и внутри автомобиля вредна для организма и может вызвать простуду. Поэтому считается, что она не должна превышать 6-8 градусов Цельсия.

Так что, если на улице 30 градусов, то для кондиционера достаточно установить температуру 22-24 градуса.

Лучше всего направлять вентиляционные отверстия не на шею или голову, а вверх или вбок, чтобы прохладный воздух хорошо распределялся и не дул прямо на вас.

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