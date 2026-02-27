Какой процент скрывшихся водителей так и не находят? В МВД назвали законную причину покинуть место ДТП

Опубликовано: 27.02.2026 08:59 , Обновлено: 27.02.2026

В ГАИ Беларуси раскрыли статистику за январь 2026 года: три водителя скрылись с мест происшествий, в которых два человека погибли и один получил ранения. При этом всех нарушителей уже нашли и привлекли к ответственности. Судя по данным ГАИ, большинство таких инцидентов связаны с наездами на пешеходов и происходят в темное время суток в населенных пунктах или их окрестностях. Тем нее менее, кому-то удается скрыться.

Начальник одного из отделений ГУ ГАИ МВД Вероника Романькова прокомментировала ситуацию с раскрываемостью таких преступлений. По ее словам, возможности Госавтоинспекции позволяют находить нарушителей в 97% случаев. «На сегодняшний момент Госавтоинспекция активно использует возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности и иные технические средства», — заявила представитель главка ГАИ.

В МВД уточнили, что даже если водитель не виноват в аварии, но пытался скрыться, он тем не менее будет привлечен к административной или уголовной ответственности.

Но есть один нюанс. Правила дорожного движения предусматривают одно исключение, когда можно покинуть место ДТП — ради спасения жизни пострадавшего.

«Не покидайте место происшествия! Лучше трезво оценить случившееся и принять все необходимые меры, предписанные Правилами дорожного движения», — призвали в ГАИ.

Кстати, ранее ОГАИ Октябрьского РУВД Минска уже обращалась к водителям с необычной информационной кампанией, пытаясь с помощью математики объяснить физику процесса торможения.

Специалисты Госавтоинспекции уверяют, что одной из важнейших формул для водителя является оценка тормозного пути. Они напомнили про его нелинейный рост: «при удвоении скорости тормозной путь увеличивается примерно в 3-4 раза».

Это означает, что если на скорости 40 км/ч вы успеете вовремя остановиться, то на 80 км/ч — уже нет. По мнению ГАИ, эта простая «формула» делает превышение скорости в городе особенно смертоносным.

ГАИ поделилась с белорусами математическими формулами