ГАИ поделилась с белорусами математическими формулами

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Опубликовано: 28.10.2025 15:20 , Обновлено: 28.10.2025

ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска запустила информационную кампанию, в которой попыталась с помощью математики показать, что за ограничением скорости стоит реальная физика.

Формула №1: Тормозной путь

По мнению ГАИ, одной из и самых важных формул является оценка тормозного пути. Специалисты ГАИ напомнили про его нелинейный рост.

Простое правило: при удвоении скорости тормозной путь увеличивается примерно в 3-4 раза . Если на 40 км/ч вы успеете вовремя остановиться, то на 80 км/ч — уже нет. Эта простая «формула» делает превышение скорости в городе особенно смертоносным.

Формула №2: Вероятность трагедии

Вторая формула касается последствий для самого уязвимого участника движения — пешехода. Здесь зависимость тоже прямолинейна и пугающа:

Скорость 50 км/ч: риск смертельного исхода при наезде — около 50% . Фактически, это русская рулетка.

. Фактически, это русская рулетка. Скорость 80 км/ч: риск гибели пешехода превышает 80% . Почти наверняка.

А это значит, что превышая скорость, водитель не просто рискует штрафом, он заранее предопределяет тяжесть возможных последствий. В городской черте скорость ближе к 80% повышает шансы на трагедию и уголовную ответственность.

























Формула №3: Цена риска

Третья часть расчётов — административная. Штрафы за превышение скорости в Беларуси дифференцированы и растут не прямо пропорционально:

От 10 до 20 км/ч — до 1 базовой величины (БВ).

От 20 до 30 км/ч — от 1 до 3 БВ.

От 30 до 40 км/ч — от 3 до 10 БВ.

Свыше 40 км/ч — от 8 до 12 БВ.

Самая «дорогая» формула — для повторных нарушителей. Если в течение года ГАИ снова зафиксируют превышение на 20 км/ч и более, то штраф уже будет от 5 до 15 БВ, плюс лишение прав до года.

Для чего всё это?

ГАИ призвала белорусов не просто зазубрить правила, а понять их физический смысл. Ограничение в 60 км/ч в городе, 90 км/ч за его пределами и 20 км/ч во дворах — это не произвольные цифры. Это расчитанные значения, которые дают водителю драгоценные секунды на реакцию и спасают жизни пешеходов.

А значит соблюдение скоростного режима — это не уступка государству, а инвестиция в безопасность свою и окружающих. И, возможно, это самая выгодная инвестиция из всех возможных.

Кстати, ранее Telegraf.news писал, что Всеобщий немецкий автомобильный клуб изучил, как летние и зимние шины ведут себя на дорогах с разным покрытием в сухую и мокрую погоду.

Посмотрели, как увеличивается тормозной путь шин в разных условиях, какие шины быстрее уходя в аквапланирование и какие теории о зимних и летних шинах удалось развенчать немецким исследователям.

Немецкие учёные развенчали мифы о зимних и летних шинах. Тормозной путь — доказательство?