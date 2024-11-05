Какие авто останавливают в Европе чаще других? Полицейский назвал 5 марок

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Опубликовано: 05.11.2024 10:03 , Обновлено: 05.11.2024

Бывший офицер полиции и популярный польский ютубер «Сержант Багиета» (Sierżant Bagieta) назвал пять марок автомобилей, которые, по его словам, чаще всего останавливают для проверки в европейский странах (в первую очередь в Польше). Он также указал причины, по которым именно эти машины привлекают внимание полицейских.

Так, по мнению экс-полицейского, в топ-5 марок, на которые обращают внимания патрульные на дорогах, входят:

Lexus;

Audi;

Opel;

Volkswagen;

BMW.

«Сержант Багиета» считает, что основной причиной проверок Lexus являются частые угоны этих автомобилей.

Что касается Audi, то как отметил ютубер, новые модели останавливают из-за частых краж, старые модели — из-за плохого технического состояния и многочисленных правонарушений, совершаемых водителями.

В свою очередь Opel - часто становится первым автомобилем молодых водителей, что связано с не самым лучшим техническим состоянием машин.

Volkswagen - старые модели “могут быть в плохом состоянии”, более новые модели часто угоняют. Некоторые из них также популярны среди таксистов, которые, по словам “Сержанта Багиета”, совершают множество правонарушений.

И, наконец, BMW. Как заявил экс-полицейский, старые автомобили этой марки могут быть в плохом состоянии, более новые становятся мишенью для краж. Кроме того, их водители часто совершают многочисленные правонарушения, “включая хранение запрещенных веществ”.

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