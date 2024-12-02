Как получить категорию В при наличии прав на трактор? В милиции Минска ответили

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Опубликовано: 02.12.2024 14:44 , Обновлено: 02.12.2024

В ГУВД Минского облисполкома рассказали, как получить категорию В при наличии удостоверения тракториста-машиниста. В частности, инспектор объяснил, нужно ли для этих целей снова идти в автошколу.

По его словам, в этом случае белорусам нужно сдать теоретический и практический экзамен по месту основной регистрации. Что касается непосредственно обучения в автошколе, то оно не требуется, заверили в ГУВД Минского облисполкома.

Там добавили, что при наличии удостоверения тракториста-машиниста человек вправе получить категорию АМ без сдачи экзаменов. Для этого нужно прийти в межрайонный экзаменационный отдел по месту основной регистрации и обменять права.

Также в ведомстве напомнили, что за управление без прав водителю грозит административная ответственность в виде штрафа до 50 БВ (2000 рублей) или арест сроком до 15 суток. За повторное нарушение можно уже получить “уголовку”.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором рассказала о многочисленных жалобах владельцев авто. Причина недовольства заключается в том, что недобросовестные водители ослепляют светом встречных фар других участников дорожного движения. В ответ на это белорусы попросили убрать “этот колхоз” с дорог, имея ввиду светодиодные лампочки, которые в большинстве случаев являются причиной данной проблемы.

«Займитесь ими» — Белорусы попросили ГАИ убрать с дорог «этот колхоз»