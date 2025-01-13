"Как они получили права?" — В ГАИ рассказали, у кого не всегда приоритет на зелёный свет. У белорусов возникли вопросы

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Опубликовано: 13.01.2025 16:22 , Обновлено: 13.01.2025

В ГАИ Беларуси рассказали, как действовать водителю при въезде на регулируемый перекрёсток с круговым движением, если основной светофор горит красным, а дополнительная секция с зелёной стрелкой указывает направо. Судя по комментариям, для большинства автолюбителей это "элементарные истины", однако знают о таком правиле ПДД не все.

Так, согласно п.4 ПДД Беларуси, при движении в направлении стрелки, включённой в дополнительную секцию одновременно с жёлтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся с других направлений (в данном случае — тем, кто едет по кольцу).

“Если дополнительная секция горит вместе с зелёным основным, преимущество при въезде уже у вас. Можете смело въезжать на круг и двигаться в намеченном направлении”, — объяснил инспектор ГАИ Беларуси.

“Спасибо ГАИ, что объяснили. Много лет за рулём, во многих странах ездил. Но этот бред вижу только в Беларуси. Не поддаются наши кольца ни логике, ни здравому смыслу”, — прокомментировал видео один из активных пользователей соцсетей. Другой предложил:

“Нужно на всех кольцах расставить знаки с направлением движения по полосам, чтобы снизить аварийность на нерегулируемых с двумя и более полосами”.

“60% водителей едут под зелёную стрелку направо с основным красным и думают, что им все обязаны уступать. И ещё пытаются доказать, что они правы… Вопрос к знатокам из ГАИ: как они получили права?” — поинтересовался ещё один недовольный водитель.

“Может, вместо отработки разворотов в узких местах на экзаменах стоит уделять больше внимания проезду перекрёстков и соблюдению сигналов светофора?” — задала сотруднику Госавтоинспекции ещё один вопрос белоруска, однако ответа не получила.

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