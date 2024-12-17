ГАИ Минска рассказала, что "вызывает страх" даже у опытных водителей. Белорусы призвали "убрать с дорог" один элемент

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Опубликовано: 17.12.2024 13:56 , Обновлено: 17.12.2024

Госавтоинспекция Минска рассказала, что "вызывает страх" не только у новичков, но и у опытных водителей. Речь идёт о... трамвайных путях и этом виде транспорта в целом. Сотрудники ГАИ подробно объяснили, когда трамвай не имеет преимущества, и уточнили другие нюансы ПДД.

Так, своеобразный вагончик на рельсах не имеет преимущества при выезде из депо, однако имеет при заезде. Если на нерегулируемом перекрёстке трамвай выезжает из второстепенного направления, то, согласно ПДД, он также не имеет преимущества. То же самое касается ситуации, когда этот вид транспорта движется на основной красный, но при этом имеется дополнительная секция, разрешающая движение налево или направо.

Далее инспектор напомнил, когда разрешено движение по трамвайным путям попутного направления, расположенных слева на одном уровне с проезжей частью:

для опережения вне обозначенных и регулируемых перекрёстков,

объезда препятствия (при условии, что все полосы в данном направлении заняты),

для поворота налево или разворота, если дорожным знаком “Направление движения по полосам” не предписан иной порядок движения.

“Самый бесполезный транспорт. Проблем много, толку мало”, — высказал мнение один из автолюбителей. Другой добавил: “А по-моему, единственный наземный транспорт, который не стоит в пробке”.

“Проще всегда пропускать, не ошибёшься”, — предложила белоруска в комментариях к ролику, на что ей ответили: “Короче, лучше вообще избегать этого танка на рельсах…”

“Когда уберут трамвай как вид транспорта, если есть троллейбусы? А трамваям ещё и рельсы нужны”, — высказал собственное негодование очередной подписчик TikTok. “Пора их убрать, эти трамваи”, — поддержал предыдущего комментатора ещё кто-то.

“Трамвай — самый эффективный транспорт. По соотношению “цена за километр пути” он дешевле метро”, — встал на защиту пользователь соцсети. “Спасибо, ещё больше запутал…” — разочарованно вздохнул очередной подписчик видеоплатформы.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска в своём официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором рассказала о многочисленных жалобах владельцев авто. Причина недовольства заключалась в том, что недобросовестные водители ослепляют светом встречных фар других участников дорожного движения. В ответ на это белорусы попросили убрать “этот колхоз” с дорог, имея ввиду светодиодные лампочки, которые в большинстве случаев являются причиной данной проблемы.

«Займитесь ими» — Белорусы попросили ГАИ убрать с дорог «этот колхоз»