Как меньше платить за страховку авто? Белорусы поделились способом, о котором молчат страховщики

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Опубликовано: 30.12.2025 09:58 , Обновлено: 30.12.2025

В Беларуси наличие авто-страховки является обязательным условием для водителя. Без этого документа выезжать на дороги запрещает КоАП под угрозой штрафов. Поэтому страховка для белорусских автомобилистов - этот тот неизбежный "расходник", на который приходится регулярно тратиться. Но, оказывается, далеко не все водители знают, как можно сэкономить на этом "расходнике" - страховщики эту информацию обычно не афишируют.

Речь о ситуациях, когда человек покупает новую машину. В этом случае приходится оформлять страховку по-новому. Далеко не все водители знают, что часть страховых взносов, уплаченных по страховке за старую машину, можно вернуть - для этого нужно обратиться в страховую с полисом и написать заявление. Деньги могут вернуть за каждый полный месяц, оставшийся до конца действия полиса.

Ещё большую выгоду можно получить при оформлении страховки на новое авто. Всё дело в одном из ключевых корректирующих коэффициентов, которые страховщики применяют для расчёта индивидуальной стоимости страховки для каждого конкретного водителя и каждого конкретного авто.

Как вообще рассчитывается стоимость авто-страховки?

Эти правила прописаны в президентском указе №530 от 25.08.2006, где закреплены основные условия и порядок обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Расчёт производится по формуле со множеством переменных, которые могут как увеличить, так и уменьшить итоговую сумму страховки.

К установленному страховому взносу могут применяться как понижающие, так и повышающие коэффициенты. К примеру, повышающий коэффициент применяется к авто, зарегистрированным в Минске и Минском районе, из-за более плотного трафика и более высокого риска аварий. А вот понижающий коэффициент можно “заработать” за счёт большого водительского стажа.

[inf]Максимальный коэффициент - 1,3 - дают водителям до 25 лет с опытом менее 2 лет. На понижающий коэффициент в 1,0 могут рассчитывать водители старше 25 лет со стажем вождения более 2 лет.[/inf]

Но если с этими коэффициентами всё абсолютно ясно, то ещё один - коэффициент аварийности, то есть количество аварий за предыдущий страховой период - как оказалось, у водителей возникают вопросы. Многие полагают, что этот коэффициент “обнуляется” при покупке нового авто и автоматически устанавливается на максимальное значение (2,0). Однако на самом деле, если у вас уже длительный период безаварийного вождения, понижающий коэффициент можно перенести в новую страховку даже после покупки новой машины.

Судя по бурному обсуждению в соцсети Threads, для многих автомобилистов это стало новостью.

“Водители Беларуси, признавайтесь. Кто знал, что при покупке другой машины, можно переносить коэффициент безаварийного вождения и платить за страховку меньше?”, - поделился своим открытием один из пользователей соцсети.

Судя по комментариям к его посту, страховые агенты не склонны проявлять инициативу при оформлении полисов и объяснять эти нюансы клиентам, поэтому для многих такая возможность экономии стала в новинку.

“Я тоже только в этом году узнала. Раньше, ни один страховщик об этом не говорил, и все обнулялось!!! Теперь тоже с коэффициента 0,6 начала”, - поделилась своим опытом одна из участниц дискуссии.

“Если не предоставить необходимые документы, автоматически коэффициент не переносится, и при покупке новой машины по умолчанию становится 1,0”, - пояснил другой комментатор, почему этот вопрос автомобилисты должны брать в свои руки, если хотят сэкономить на полисе.

Напомним, весной этого года в Беларуси “отвязали” авто-страховки от евро. Теперь страховые суммы, размеры страховых взносов по обязательному страхованию владельцев транспорта, а также медстрахованию временно находящихся в стране иностранцев обязаны указывать в базовых величинах. Кроме того, белорусам разрешили платить страховые взносы в безналичной форме с использованием соответствующих платежных средств.

Лукашенко обязал указывать суммы страховки в базовых величинах вместо евро. Какие еще изменения?