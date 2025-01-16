«Как кадры из Голливуда» - Появился ролик с Тилем Швайгером, ради которого осенью ГАИ перекрывала улицы белорусских городов

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Опубликовано: 16.01.2025 09:13 , Обновлено: 16.01.2025

Команда Blockchain Sports Drift вечером 15 января выложила на своём официальном Youtube-канале промо-ролик, который осенью прошлого года снимали по всей Беларуси. Специально ради него ГАИ в течение нескольких дней перекрывала улицы белорусских городов, а звездой ролика стал известный немецкий актёр Тиль Швайгер, звезда таких фильмов как "Достучаться до небес" и "Бесславные ублюдки".

В ролике о дрифтинге засветились улицы Гомеля, Бреста, Гродно, Могилева, Несвижа, а также белорусской столицы и Национального аэропорта “Минск”. По ним в ноябре прошлого года, как по гоночным трассам, прокатились известные пилоты из Австралии, Японии, Таиланда, Нидерландов, Бразилии, а также соседней России.

Вот что получилось в результате.

Под роликом уже набралось немало восторженных комментариев, в том числе - от самих белорусов, некоторых из которых были непосредственными свидетелями осенних съёмок. Большинство из них полученный результат приятно впечатлил.

“Когда твоя родная страна выглядит как кадры из Голливуда – мурашки по коже! Спасибо за такой мощный продакшн и любовь к Беларуси!” - написал один из зрителей.

“Видел съёмки в своём городе, но не подозревал, что продакшн будет настолько качественным! Спасибо большое команде за невероятный фильм, настоящее искусство”, - поделился своими впечатлениями другой.

Кстати, ролик, действительно, предшествует полнометражному художественному фильму про дрифт. Как рассказал осенью организатор команды медийной поддержки дрифт-проекта Александр Аверков, основную часть фильма планируют снимать в Беларуси, а часть - в Японии и Саудовской Аравии.

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