«БЕЛДЖИ» показала замену Geely Emgrand. Почём предложили белорусам?

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Опубликовано: 29.11.2024 12:41 , Обновлено: 29.11.2024

В четверг, 28 ноября, в Минске торжественно открыли новый дилерский центр автомобилей марки Belgee. Там же белорусско-китайский производитель публично продемонстрировал обновлённый седан, который заявлен как замена популярной ныне марки Geely Emgrand. Узнали, чем отличаются две модели и в какую цену предложили "новинку".

По сути, презентованный седан BELGEE S50 - этот тот же Geely Emgrand. Как и в случае с X50, который когда-то пришёл на смену Coolray, видимые изменения сводят к замене логотипа Geely на BELGEE. Кроме того, как отметило профильное автомобильное издание abw.by, у S50 с колпачков на колесных дисках их убрали вовсе.

Фото: abw.by

Как и для Geely Emgrand, седан S50 на нашем рынке представлен в трёх комплектаях:

Standart Plus,

Comfort Plus,

Flagship Plus.

Минимальная цена - на Standart Plus на механике осталась прежней: 57,6 тыс. рублей . Более “жирные” версии на автомате обойдутся 5-10 тыс. рублей дороже: соответственно, 62,4 и 67,8 тыс. рублей.

[info_b]Больше фото можно посмотреть в репортаже автомобильного [link href=“https://abw.by/news/automarket/2024/11/28/v-minske-otkryli-esche-odin-salon-belgee-i-prezentovali-sedan-belgee-s50” target=“_blank” rel=“noopener”] портала [/link] abw.by, а изучить технические характеристики новой модели - на сайте производителя по [link href=“https://belgee.by/models/S50” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, почему руководство “БЕЛДЖИ” решило “полностью разделить” два своих бренда — Geely и BELGEE —на белорусском и российском рынке до конца 2024 года.

Гендиректор «БЕЛДЖИ» пообещал заменить Geely Emgrand новым седаном и «полностью разделить бренды». Когда?