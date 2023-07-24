Как белорусы могут получить два водительских удостоверения? Депутат рассказал о легальном способе

Опубликовано: 24.07.2023 14:14 , Обновлено: 24.07.2023

Депутат Палаты представителей Денис Карась рассказал, каким образом белорусы могут иметь сразу два водительских удостоверения. Но, судя по планируемым изменениям в закон «О дорожном движении», такую возможность собираются исключить.

Дело в том, что сейчас белорусы, у кого уже есть водительские права (и срок их действия не истек), получают на руки второе удостоверение, просто переучившись на другую категорию.

Депутат Карась назвал это «одной из больных тем».

«Люди, имея на руках, к примеру, удостоверение категории С, переучиваются на В. В итоге у них на руках оказывается два удостоверения, чего быть не должно, это правовой пробел», — считает он.

Теперь в парламент внесли законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь “О дорожном движении”». Согласно ему в статью, в которой прописано, когда водительское удостоверение считается недействительным, внесли дополнение. Это будет происходить в следующих случаях:

истечение срока его действия;

смерть его владельца;

выдача нового водительского удостоверения.

Таким образом, если законопроект с такими поправками примут, белорусы больше не смогут иметь сразу два водительских удостоверения.

Ранее Телеграф писал, что на Национальном правовом портале Беларуси появился законопроект о внесении изменений в закон о дорожном движении. В нем есть несколько важных правок. Одна из них коснется сдачи прав категории «B» на механике и автомате.

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