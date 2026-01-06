Как белорусам взыскать с дилеров десятки процентов от стоимости машины? Юристы раскрыли алгоритм

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.01.2026 14:03 , Обновлено: 06.01.2026

Ремонта автомобиля - всегда стресс и для самого автовладельца, и для его кошелька, особенно, если в автосервисе не укладываются с ремонтом в те сроки, на которые рассчитывал владелец. Но в некоторых случаях экономические последствия такого стресса можно несколько уменьшить и взыскать с официального дилера десятки процентов от стоимости машины в качестве неустойки. Юристы дали точный алгоритм действий.

Даже если вы купили новый автомобиль из салона, это не спасает вас от ремонта. Единственный плюс, на который вы можете рассчитывать в этом случае - это гарантийный ремонт. Так что если через какое-то время после покупки машину у вас внезапно выйдет из строя одна из систем, можно не искать рукастых автослесарей по гаражным автомастерским, а ехать прямо в дилерский сервис.

Увы, в современных реалиях наличие официальной дилерской гарантии на авто не даёт гарантий на быстрый ремонт. Зачастую нужных запчастей у дилера в наличии попросту нет и клиентам предлагают ждать очередной поставки. Кому-то приходится ждать всего пару дней, а кому-то - неделями, если не месяцами.

С подобной ситуацией недавно столкнулся один из белорусских автомобилистов, который обратилсяза консультацией в некоммерческий проект «Защита прав потребителей в Республике Беларусь» в соцсети “ВКонтакте”.

Мужчина объяснил, что через пару лет в его новом авто, перестал работать подогрев на переднем пассажирском сиденье. Диагносты в дилерском центре выяснили, что в системе вышли из строя блок и жгут проводов, что подпадает под гарантийный ремонт. Однако нужных запчастей у дилера не оказалось и даже примерных сроков, когда именно дилер сможет провести ремонт неполадки, мужчине не озвучили.

Такая ситуация автовладельца не устроила и он решил взыскать с дилера неустойку за затянувшийся на неизвестный период гарантийный ремонт.

[inf]Согласно действующему в Беларуси законодательству (статья 26 закона «О защите прав потребителей»), гарантийный ремонт по общему правилу обязаны выполнять за 14 дней . Если дилер не уложится в этот срок, клиент вправе потребовать выплатить ему неустойку - по 1% от стоимости автомобиля за каждый календарный день просрочки.[/inf]

Как истребовать неустойку за длительный ремонт?

Эксперты сообщества объяснили алгоритм действий в случае, если вы решитесь взыскать с нерасторопного дилера неустойку. В этом случае придётся дождаться самого ремонта, а после этого обязательно сделать запись в книге замечаний и предложений с требованием взыскать неустойку за нарушение сроков гарантийного ремонта.

Если же дилер выплачивать неустойку в добровольном порядке не пожелает, можно обращаться в суд. Главное в этом случае собрать полный пакет документов.

Впрочем, юристы предупредили, что вариант “отбить” за счёт неустойки стоимость нового авто - скорее из разряда фантастики. Ведь чисто технически на это потребуется всего 100 дней простоя авто в ремонтной мастерской - по проценту за каждый день, а дальше вы и вовсе начнёте уходить в “плюс”. Но даже если вы решитесь на судебное разбирательство (а до этой инстанции, как показывает практика, доходят лишь немногие) и судья встанет на вашу сторону, итоговую сумму неустойки, скорее всего, уменьшат.

Дело в том, что суд имеет на это полное право, если посчитает, что размер требуемой вами неустойки “несоразмерен последствиям причиненного вреда”. То есть в суде вам придётся документально доказывать, что задержка с ремонтом авто у дилера принесла вам материальные убытки и иной ущерб. В противном случае, неустойку вам хоть и выплатят, но в меньшем объёме - точную сумму суд устанавливает отдельно в каждом конкретном случае.

Впрочем, дилеры зачастую стараются не доводить ситуацию до судебного разбирательства. В качестве альтернативы автовладельцу могут предложить скидку на техобслуживание или сделать ТО вообще бесплатно.

Кстати, в некоторых случаях автовладельцы могут сами купить нужную запчасть и приехать к дилеру для её установки. Чтобы выяснить, если конкретно в вашем случае такая возможность, лучше не просто уточнить это в официальном сервисе, а просто внимательно изучить ваш договор с дилером.

Можно ли приезжать к дилеру для ремонта со своими запчастями? Эксперты объяснили белорусам