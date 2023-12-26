Южная Корея запретила экспортировать в Беларусь ещё одну категорию легковых автомобилей

Опубликовано: 26.12.2023 16:44 , Обновлено: 27.12.2023

Власти Южной Кореи ввели с 1 января 2024 года запрет на экспорт в Беларусь и Россию легковых автомобилей с объемом двигателя более 2000 кубиков. Об этом сообщили в министерстве торговли, промышленности и энергетики РК.

Всего под запрет, кроме автомобилей, попали 1 159 видов южнокорейских товаров. Ранее Южная Корея уже вводила запрет на экспорт в Беларусь автомобилей стоимостью свыше 50 тысяч долларов.

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США продлили санкции против «Белавиа». Что с ремонтом и запчастями?