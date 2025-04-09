Опубликовано: 09.04.2025 17:31 , Обновлено: 09.04.2025

Министерство транспорта и коммуникаций внесло ясность в ситуацию с грядущим капитальным ремонтом участка трассы М-4 Минск — Могилёв на выезде из столицы (км 15,872 — 21,820), информация о котором ранее вызвала некоторое беспокойство у автовладельцев. Оказывается, начало основных работ, требующих серьёзных ограничений движения, должно произойти во второй половине мая. Кроме того, чиновники успокоили, что полного перекрытия трассы не будет и работы вовсе затронут движение минимально.

Как сообщило ведомство, ссылаясь на РУП «Минскавтодор-Центр», завершить капитальный ремонт этого 6-километрового участка по-прежнему планируют к концу 2025 года. Но начало самого «неудобного» этапа работ отодвигается с апреля на конец мая.

Более того, прозвучали важные детали организации движения.

Подготовительные работы должны проводиться исключительно в ночное время (с 22:00 до 6:00). При этом для движения будет закрыта только одна полоса из трёх существующих в каждом направлении.

Когда дойдёт до основного этапа — «устройства цементобетонного дорожного покрытия», — то, по заверениям дорожников, они обеспечат проезд автотранспорта по трём полосам в каждом направлении. Правда, полосы эти станут уже — по 3 метра шириной.

Эти уточнения от «Минскавтодор-Центра» опровергли панические сообщения, появившимся ранее, о якобы полном перекрытии трассы и направлении всего потока «через деревни». Как и предполагали журналисты Telegraf.news, закрываться будут, судя по всему, только отдельные съезды, а само движение по М-4 будет сохранено, хоть и с определёнными ограничениями.

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