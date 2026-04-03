Иностранцам в Беларуси упростили получение водительских прав

Опубликовано: 03.04.2026 08:51 , Обновлено: 03.04.2026

Водителям-иностранцам, которые постоянно проживают в Беларуси и хотят получить права белорусского образца, упростили процедуру. Теперь им не придётся сдавать теоретический экзамен, а свои водительские навыки придётся демонстрировать на практике.

Согласно новому постановлению Совмина, которое недавно подписал премьер-министр Александр Турчин, теперь иностранцам, обратившимся за получением белорусского водительского удостоверения на основании водительских прав, выданных за рубежом, придётся сдавать практический квалификационный экзамен в ГАИ.

Как пояснили в пресс-службе правительства, замена теоретического экзамена на практический упростит процедуру получения водительского удостоверения для тех иностранцев, которые хорошо понимают разговорный русский язык, но испытывают определённые сложности со специальной терминологией, которой изобилуют Правила дорожного движения и нормативные акты из области дорожной безопасности.

Теперь иностранцам, в отличие от белорусов, можно не разбираться в нюансах законодательных формулировок, а достаточно будет лишь продемонстрировать свои навыки вождения и знания особенностей движения по белорусским дорогам инспектору ГАИ на практическом экзамене.

Кстати, изменения в автошколах, вероятно, в скором времени ждут и белорусов. В марте стало известно, что Госавтоинспекция направила в комиссию по безопасности дорожного движения при Совете министров Беларуси ряд предложений относительно корректировки процесса обучения в автошколах. Это, как заявили недавно в эфире государственного телеканала “Первый информационный”, неизбежно приведёт к повышению цен за обучение в автошколах.

На госТВ заявили о грядущем повышении цен в автошколах из-за новой инициативы ГАИ