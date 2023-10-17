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Опубликовано: 17.10.2023 15:57 , Обновлено: 17.10.2023

Корейская компания Hyundai показала концепт-танк нового поколения, под названием Hyundai Rotem Next Gen MBT (NG MBT). И хотя сама машина выглядит футуристично, эксперты полагают, что уровень развития технологий в Южной Корее вполне позволяет все это реализовать, в отличие от России с ее "парадным концептом Армата".

“Основной боевой танк нового поколения превосходит все возможности современных ОБТ, обеспечивая более эффективное выполнение задач с использованием новейших технологий для ведения боевых действий будущего”, - похвалились в корейском автогиганте.

В компании Hyundai Rotem пообещали, что новый танк будет способен выполнять задачи без экипажа. А сопровождать танк будут дроны, которые помогут машине в бою разведкой и даже ударами по противнику.

NG MBT спроектирован так, чтобы нести 130-мм гладкоствольную пушку. Он будет обладать возможностями скрытности благодаря интеграции всего вторичного вооружения внутри башни. Второе вооружение включает в себя лазерную пушку, а также пусковые установки противотанковых управляемых ракет.

Боевая масса NG MBT составит 55 тонн, и он будет оснащен дизельным двигателем, позволяющим развивать максимальную скорость по дороге 70 км/ч и 50 км/ч в условиях бездорожья с максимальной дальностью хода 500 км. В подвеске будет использована технология резиновой гусеницы.

Ранее Телеграф писал, что Министерство обороны Великобритании сообщило в своей ежедневной сводке на основе разведданных, что российские власти дали приказ снимать с хранения танки, которые начали производить ещё в 50-х годах.

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