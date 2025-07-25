«Хотел сократить маршрут» - Брестская ГАИ вычислила водителя, который ехал по встречке по трассе М1

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Опубликовано: 25.07.2025 11:48 , Обновлено: 25.07.2025

Сотрудники Брестской Госавтоинспекции 25 июля рассказали об очередном случае, как они вычислили нарушителя Правил дорожного движения по видео из интернета. На этот раз внимание инспекторов в ходе мониторинга интернет-ресурсов привлек ролик в TikTok, на котором запечатлён автомобиль, несущийся по встречной полосе на трассе М1/Е30.

Как пояснили в УВД Брестского облисполкома, ролик был снят на участке трассы М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ» в Жабинковском районе. На видео, которое сняли из салона одного из автомобилей на встречной полосе, видно, как легковое Renault на протяжении некоторого времени уверенно едет в нарушение правил в обратном направлении, явно создавая угрозу встречным авто.

В течение короткого 30-секундного ролика на встречной полосе мелькали и легковые авто, и такси, и даже грузовая фура, с которыми, к счастью, нарушителю удалось благополучно разминуться. Судя по всему, он придерживался крайней правой полосы. Встречные автомобильные потоки на этом участке трассы разделяет металлическое ограждение.

Сотрудники ГАИ вычислили водителя. Им оказался 45-летний житель Жабинковского района. Объясняя мотивы своего странного поведения на дороге, мужчина заявил, что просто “хотел сократить маршрут”.

В ГАИ сообщили, что в отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по ч.9 ст.18.13 КоАП Республики Беларусь. За такой неправомерный выезд на полосу встречного движения, согласно этой статье, водителя могут оштрафовать на 2 - 10 базовых величин (то есть до 420 рублей сегодня), а также лишить прав на 1 год .

Какое именно наказание понёс водитель в данном конкретном случае, в ГАИ не уточнили, но подчеркнули, что в подобных случаях, если нарушение ПДД приведёт к серьёзным последствиям, водителю может грозить даже уголовная ответственность .

В ГАИ также заявили, что продолжат мониторить Сеть и выявлять правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Отметим, что это далеко не первое видео того, как белорусские водители по непонятным причинам выезжают на встречную полосу оживлённых трасс и, вместо того, чтобы развернуться и двигаться вместе с потоком, продолжают ехать, создавая опасность для себя и других автомобилистов. Так, как ранее рассказывал Telegraf.news, такого водителя заметили на трассе под Минском. На кадрах видно внедорожник, который длительное время едет на достаточно большой скорости по полосе встречного движения. Сами встречные полосы при этом разделяет металлическое ограждение. Многих пользователей такое поведение водителя на дороге возмутило.

«И ничего человека не смущает?» — На трассе под Минском сняли несущийся по встречной внедорожник