"Характеризующие личность" - Адвокат назвала неожиданные последствия "писем счастья" для белорусов

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Опубликовано: 23.07.2025 10:19 , Обновлено: 23.07.2025

Адвокат юридической консультации «Линия права» в Бресте Ирина Шаргаева назвала неочевидные возможные последствия для водителей, получивших "письма счастья". Они не связаны с выплатой штрафа или даже лишением водительских прав, но могут значительно повлиять на жизни людей.

По ее словам, наличие административных взысканий, даже после превышения скорости, зафиксированного камерами, может повлиять на другие разбирательства в судах, если туда попадут белорусы в последствии.

Ирина Шаргаева напомнила, что случаи привлечения к административной ответственности за нарушения того же скоростного режима, установленные с использованием фотофиксации, “не учитываются при привлечении граждан к административной ответственности по ч. 5 ст.18.13 КоАП (действия, предусмотренные частями 2–4 той же статьи, совершенные повторно в течение одного года)”.

“Однако факты привлечения к административной ответственности и их количество, в том числе если их повлекла фотофиксация, принимаются во внимание в судах при рассмотрении некоторых категорий дел как сведения, характеризующие личность”, - предупредила адвокат.

По ее словам, даже в несвязанном с дорожным движением разбирательстве, например, по определению права одного из бывших супругов видеться с общим ребенком, суд может принять во внимание наличие и количество”писем счастья”.

“Последствия могут оказаться самые неблагоприятные, а ведь лично бывший супруг, может статься, ничего и не нарушал, просто дал кому-то ключи от своей машины. Суд учтет в его характеристике наличие неоспоренных «писем счастья» от ГАИ”, - рассказала адвокат в комментарии для газеты “Транспортная безопасность”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненской Госавтоинспекции назвали ещё одно нарушение, за которым следят их сотрудники в ходе тематических рейдов и за которые водителям могут придти так называемые “письма счастья”.

«Уверенность в собственной правоте» — В ГАИ назвали ещё одно нарушение, после которого белорусы могут ждать «письма счастья»