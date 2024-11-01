ГТК закрыл пункт таможенного оформления в Лиде. Где открыл новый?

Опубликовано: 01.11.2024 15:49 , Обновлено: 01.11.2024

Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил о закрытии одного из ведомственных пунктов таможенного оформления в Гродненской области. Одновременно с этим уже с этой субботы, 2 ноября, на территории области оформлять товары, перевозимые через границу автомобильным и железнодорожным транспортом, начнут в другом пункте.

Так, со 2 ноября перестанет работать ведомственный пункт таможенного оформления “Лида-авто”, который располагался на улице Фурманова в Лиде.

С этого же дня заработает пункт таможенного оформления “Бенякони-ТЛЦ” по адресу: Гродненская область, Вороновский район, Беняконский сельсовет, 3.

По распоряжению Таможенного комитета, в этом пункте смогут оформлять необходимые таможенные операции по следующим товарам:

перемещаемым через таможенную границу Евразийского экономического союза автомобильным и железнодорожным транспортом;

помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны для размещения на территории свободной экономической зоны “Гродноинвест” и вывозимых с ее территории;

помещенных под таможенную процедуру экспорта.

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