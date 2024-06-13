ГТК призвал белорусов не вестись на "уловку" о дешевой "растаможке" авто из ЕАЭС. В чем дело?

Опубликовано: 13.06.2024 21:07 , Обновлено: 13.06.2024

Государственный таможенный комитет (ГТК) призвал белорусов "взвешенно подходить" к покупке авто для личного пользования в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и не вестись на информацию о якобы дешевой "растаможке" машин там.

В ГТК подчеркнули, что на территории ЕАЭС действуют единые таможенные правила и ставки ввозных таможенных пошлин.

“Поэтому поддаваться уловкам, связанным с ввозом легковых автомобилей из государств ЕАЭС в связи с якобы более низкой в этих странах «растаможкой», не стоит”, - порекомендовали в Telegram-канале ведомства.

Там пояснили, что такая “растаможка” скорее всего связана с нарушением таможенного законодательства, когда продавец предоставляет неверные сведения при декларировании авто. Так, невысокую стоимость машины могут аргументировать якобы более низкой ценой “растаможки”.

ГТК посоветовал “всесторонне оценивать возможные риски” при покупке машины, чтобы исключить в дальнейшем “негативные последствия”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, кто и при каких условиях может ввезти свое авто в Беларусь без уплаты таможенных пошлин.

В Таможенном комитете пояснили, кто и при каких условиях может ввезти свое авто в Беларусь без уплаты пошлины