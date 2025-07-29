ГТК предупредил о "затруднении движения" на пограенпереходе "Козловичи"

Опубликовано: 29.07.2025 16:10 , Обновлено: 29.07.2025

В Государственном таможенном комитете (ГТК) предупредили о плановых технических работах по ременту сетей электроснабжения в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей 30 июля.

Согласно информации таможенников, в этот день с 11:00 до 14:30 на погранпереходе “будет отсутствовать электроэнергия”.

“Данные обстоятельства могут несколько затруднить движение следующих через «Козловичи» грузовых транспортных средств”, — подчеркнули в ГТК.

Там посоветовали водителям грузовиков “учитывать эту информацию при планировании пересечения белорусско-польского участка границы”.

Ранее такое же предупреждение ГТК публиковал на 23 июля.

Таможня предупредила белорусов о «затруднении движения» на одном из КПП на границе с Польшей